星級主廚聯乘晚宴 魚湯鮮香開胃

【明報專訊】來自巴黎MoSuke餐廳的星級年輕主廚Mory Sacko是法國廚藝界的新星，具有非洲馬利血統，28歲便成為法國首位以非洲中部及西部料理摘下米芝蓮評鑑中的一星榮譽。香港置地文華東方酒店的廚藝總監Richard Ekkebus將於6月跟Mory合作，在Amber舉辦四手聯乘晚宴。Mory帶來多款招牌菜式，當中包括靈感源自喀麥隆家常菜的Pepe Soup（圖），主廚炮製出鮮味濃郁的法式馬賽魚湯，薈萃新鮮岩魚、紅鯔魚、鯛魚、鯖魚及鮮蝦並加入辣椒、辛薑及超過30 款香料熬製，配搭秋葵釀魚肉，成就一道芳香馥郁的開胃熱湯。另一人氣名菜Beef Matured in Shea Butter ，則選用乳木果油醃製法國奧布拉克牛柳（Aubrac），再於備長碳上燒烤，配搭花生、番茄、辣椒和Mory家族食譜研發而成的自家製花生醬，最後加入香烤花生以及日本七味粉，演化成別有風味的菜式。