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保加利亞葡萄酒 5大產區 風格千變萬化

【明報專訊】之前接連談過土耳其與希臘的葡萄酒，似乎今期順理成章地應該介紹跟這兩個國家接壤的保加利亞。香港人對這個東歐國度可能相對陌生，相信不太多人喝過他們的葡萄酒，甚至連他們會出產葡萄酒也不知道；可是，當地葡萄酒產量，曾經排全世界第2位，意想不到吧？

說港人對保加利亞感到陌生，不信？那麼唔准諗，即刻答，保加利亞首都是什麼？可能真的會考起吧。如果你喜歡足球，提起保加利亞，或許會記得史岱哲哥夫，曾踢西班牙豪門巴塞隆拿，1994年帶領國家隊打入世界盃4強；我是「歷史L」，說起保加利亞，就會聯想到色雷斯（Thrace）。

古代色雷斯的國境大約在現時保加利亞南部、希臘北部，以及土耳其於歐洲部分的國土，國人尚武，因此最著名的是其僱傭兵，而荷馬的著作就提到色雷斯的葡萄酒很美味，古希臘哲學家柏拉圖卻批評色雷斯人喝葡萄酒不加水不衛生、沒文化（之前提過，古希臘及古羅馬葡萄酒要兌水喝）。因此，保加利亞的釀酒歷史可謂有幾千年，到現時，國境南部的色雷斯低地（Thracian Lowland）也是重要的葡萄酒產區。

近年生產升幅列前五

當然，古代的色雷斯葡萄酒跟現代的差天共地，根據書籍描述，是屬於偏甜的酒；而保加利亞現代的葡萄酒產業，大約在1820、1830年代開始，最蓬勃的時期則在40多年前，那時保加利亞與蘇聯關係密切，因此出產的葡萄酒最大買家就是蘇聯的不同地區，所以在1980年代，其葡萄酒產量穩佔全世界前五，最高峰時更達到第2位，僅次於法國。不過，隨着蘇聯瓦解，保加利亞酒業失去了主要客戶，由計劃經濟轉到市場經濟，經歷不少跌宕，幸而當地釀酒底蘊深厚，加上氣候、土壤等十分適合種植葡萄樹，又有外資注入下，近10多年發展迅速，到今天，當地已有逾300間酒莊，年產葡萄酒超過900萬公升，產量雖然只排世界第21位，但近年生產升幅卻列前五。

保加利亞以釀製紅酒為主，大約佔總產量的六成半，基本上大部分國際知名葡萄如Cabernet Sauvignon、Merlot、Syrah、Pinot Noir、Chardonnay等，在各個產區都有種植，但如果在酒標上看到Mavrud、Rubin、Melnik 55、Gamza、Tamianka或Dimyat這些不熟悉的字眼，它們都不是地名，而是葡萄來的。

當地葡萄之王 Mavrud果味濃郁

如果只計算保加利亞原生葡萄的話，很多酒評家會視Mavrud為當地葡萄之王，果味非常濃郁，你會找到熟車厘子、朱古力等風味，如果對入門者而言，較類似的葡萄風格，應該是Malbec，如果你喝過阿根廷的Malbec，應該大概明白Mavrud是怎麼的一回事。Rubin大約是在1950年代由大家熟悉的兩種葡萄Nebbiolo和Syrah混種而成，很容易找到李子、香料，甚至是咖啡的味道，不時會跟Mavrud配搭釀製。

Melnik 55葡萄頗為特別，是由本地種的Melnik與來自法國的Valdiguié混種而成，多見於保加利亞西南部的Struma河谷。Melnik 55比Mavrud稍為溫和，口味會多點莓類水果，如草莓、藍莓等，有些作品甚至帶點豉油味。Gamza（或稱為Kadarka）是巴爾幹半島常見的葡萄品種，多在保加利亞北部種植，酒體、風味比上述原生品種較細緻，可類比為Pinot Noir，所以建議用布爾岡酒杯享用。

白葡萄Dimyat清新氣息

白酒方面，著名的原生葡萄有Dimyat，不少人認為似Chardonnay，但我覺得其酸度及味道較接近Aligoté，你可以找到蘋果、柑橘等清新氣息。另一種白葡萄Tamianka（或稱為Muscat Blanc）也值得一試，由於可以輕易找到金不換等香料氣息，十分適合配搭東南亞菜式。

5大產區不同風土

保加利亞葡萄酒主要有5大產區，分別為北部的多瑙河平原（Danubian Plain） 、東部的黑海地區（Black Sea） 、巴爾幹地區的玫瑰谷（Rose Valley）、南部的色雷斯低地和西南部的Struma河谷。由於風土不同，例如北部是大陸性溫帶氣候，東部冬夏溫差較大，西南部就受地中海氣候影響，因此就算以相同的葡萄釀製，出來的風格也千變萬化，但這正是保加利亞酒好玩之處。

我常旅居歐洲，所以就算在超市都能買到保加利亞葡萄酒，上網訂購也很方便，大約60、70港元已能買到水準不俗的作品。但在香港可能較少見到，不過我知道最近有代理從保加利亞入貨，例如當地著名酒莊Edoardo Miroglio的出品。代理將於今個月底在米芝蓮食府舉辦wine pairing飯局（據悉第一輪已爆滿，現時加開第二輪），一場在御寶軒，另一場則在很有話題的文苑飯莊，酒莊出口經理Petar Bakalov還親自來港介紹（WhatsApp查詢：6379 3287）。

Edoardo Miroglio本身是來自意大利的品牌，在22年前發現色雷斯低地的氣候與地理環境十分適合種葡萄樹、釀葡萄酒，便大力投資，引入了法國與意大利的造酒技術，除了種植多款國際知名葡萄外，也栽種Mavrud、Rubin、Melnik 55等本土葡萄，現時已成為保加利亞產量最多的葡萄酒酒莊之一，如果去不到飯局，也可以到中環的wine bar Winederlust品嘗，那邊可逐杯購買，試過好喝才整瓶選購吧。●

Winederlust

地址：中環鴨巴甸街15號

■胡蘇

（曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。）

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕白酒 色雷斯 葡萄酒 紅酒 保加利亞

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