1.7毫米厚 9破世界紀錄 最薄腕表賀140周年

Bvlgari今年發表的Octo Finissimo Ultra COSC超薄瑞士天文台認證腕表，是品牌第9次締造超薄腕表領域的世界紀錄，新表不但是史上最纖薄的機械腕表，更是最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。品牌在2022年，推出了厚度僅1.8毫米的Octo Finissimo Ultra腕表，在此基礎上，工程師團隊重新構思了藍寶石水晶表殼的設計，成功將厚度減少0.1毫米，創下全新紀錄。

世上最薄COSC認證腕表

腕表將主夾板作為表背，安裝BVL180手動機芯的170枚零件。所有零件均由準確度至十分之一微米的光學測量系統檢測，確保零件尺寸大小符合完美要求。為確保厚度僅1.7毫米的腕表堅固耐用，品牌選用密度極高、極硬且極耐磨的碳化鎢製作表背。表圈開口的圓形幾何設計，與小時和分鐘表盤、具有50小時動力儲存的大發條盒，以及擒縱系統巧妙協調，充分運用表盤的空間。發條盒上的小型Data Matrix（資料矩陣，類似QR code的二維條碼）提供腕表相關資訊，讓買家深入了解腕表的極致工藝和精巧美學。腕表也配備專用表盒，提供與別不同的調校與上鏈體驗。專用表盒具備數位顯示器，只要輕觸按鈕，就能輕鬆設定時間。至於Octo Finissimo Ultra表款，品牌也在2022年的鈦金屬款外加推Platinum鉑金版本，跟COSC版本一樣，各限量20枚。

至於開宗明義為品牌成立140周年而設的腕表，則是Octo Finissimo系列3款限量版的立體錯視藝術主題腕表。其中Automatic Sketch自動腕表系列推出兩款限量版：分別是280枚精鋼款和70枚玫瑰金款。錯視藝術主題表盤採用機械裝置草圖設計，「展示」機芯的微型擺陀、擒縱結構、表橋、紅寶石軸承和複雜的飾面細節（例如日內瓦波紋、圓形紋理）。Chronograph GMT Sketch計時表則為限量140枚的精鋼款，同樣透過草圖展示表盤和機芯背面的關鍵元素。

撞色表盤 純黑DLC 大玩顏色設計

雖然以上腕表非常搶眼，但可惜的是它們暫時仍未抵港，喜歡Octo Finissimo的朋友，可以先細賞Yellow Gold Automatic與Tuscan Copper Automatic兩枚自動腕表。今次推出的兩個自動表款大玩顏色元素，黃金款搭配品牌招牌的藍色太陽放射紋表盤，精鋼版本卻換上淺銅色調的Salmon表盤。兩款腕表均為40毫米直徑、僅厚6.4毫米，具備100米防水性能。自製BVL 138機芯點綴手工修飾的拋光倒角、環形刷紋與日內瓦波紋等精緻細節。

Octo Roma系列也有大三針與計時腕表兩個新款，以100%純黑DLC鍍膜精鋼製造利落的摩登設計。具日期顯示功能的大三針自動腕表忠於Octo Roma的特色，直徑維持41毫米，簡約大方表盤飾以經典巴黎飾紋（Clous de Paris），表盤刻度、指針和經典的12與6字時標均覆有夜光塗層。Chronograph Steel DLC計時腕表則採用較大的42毫米表殼，開始/停止與重置按鈕均經過精心設計，自表耳延伸而成，與表殼融為一體，顧及整體外形、腕表功能與人體工學。小秒針盤位於3時位置，12小時計時盤在6時位置，30分鐘計時盤則位於9時方向，中央設有大型秒針。低調的日曆顯示窗位於4時半位置。新表搭載BVL 399自動機芯，3個計時盤均飾有太陽放射紋，時標與指針塗覆夜光塗層，方便讀時。

聯乘安藤忠雄 展現四季更迭之美

Bvlgari曾在Octo Finissimo系列上跟日本建築巨匠安藤忠雄合作，今年再度在Serpenti Tubogas系列中展示創意，以他鍾愛的自然光彩為主題，以綠色砂金石、虎眼石、白色以至粉色珍珠貝母，展現森林四季更迭之美。安藤忠雄擅長以簡潔樸實的形式與材料，表達設計哲學，與大自然保持親密和諧的關係。在腕表中，他以4種材料的細工鑲嵌呼應四季。其中「夏（Natsu）」腕表將於夏至率先登場，以陽光普照的森林為靈感，略帶半透明色澤的綠色砂金石展現生機，表殼和表鏈以黃金與精鋼製作而成。「秋（Aki）」腕表採用玫瑰金製作經典Tubogas腕表本體，虎眼石表盤增添溫暖金色光芒，表冠鑲嵌粉紅碧璽，呼應秋日色調。「冬（Fuyu）」腕表以白色珍珠貝母鑲嵌而成，加上銀光璀璨的精鋼表殼和表鏈，展現大自然冰雪之美。壓軸在明年春季才推出的「春（Haru）」腕表則預示大地回春、萬物重生的生命力，腕表以精緻粉紅色珍珠貝母鑲嵌圖案，詮釋櫻花稍縱即逝之美。●

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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