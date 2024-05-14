澳洲生活夢想飛：6小孩分工合作做家務

說起這話題，我欣賞家中的頭（爸爸）建立有系統的生活，例如我們有個家庭傳統，就是每星期有「家庭聚會」，由大女兒3、4歲開始至今已10多年。以前我在聚會中負責帶領唱詩歌，爸爸負責分享信息和報告。當孩子長大後，他們也分工合作，為大家選擇喜歡的詩歌，再為着這個家和每個成員禱告以作結。

家長忍手 讓孩子完成家務

現在6個小孩年齡分別是6至19歲，他們從小分擔家務。一般分工是依據能力，各人可優先選擇做自己喜歡的崗位，有選擇是非常重要的，而且一個家庭可以分的崗位頗多，例如大家決定各自清潔自己的洗手間和浴室，並清潔自己的衣物。這個是給媽媽最大的挑戰，每當見到洗手間有混亂和污糟情况，我要加倍忍耐，切忌出手，忍忍忍……最後他們還是會完成自己的責任。但老實說，有時見到燦爛的太陽，我也忍不住幫他們晾衣服，如果有朋友到訪，我也得幫助他們清潔一下。我認為接納是非常重要，孩子長大 （特別是年輕人）會有自己的計劃和意見。有的選擇每天洗衣服，有的把衣服儲起幾天才洗，雖然我不認同，但也得給他們選擇。

至於其他日常家務如洗碗碟及清潔早、中、晚餐使用後的廚房，我們經開會後，決定孩子由年齡最大至最小，每天每人輪流去做。雖然家中有洗碗機，但仍要先將碗碟冲洗，再放進機內。這家務對於3、4人家庭來說也許很快便完成，但8人家庭就需要雙倍時間！擔任這崗位的孩子還要在當天提早半小時起牀，幫媽媽準備便當和早餐。我真心覺得他們都非常乖巧和愛我，感謝他們沒有推搪，自動自覺起牀，也沒有半句怨言。

家庭就像一個小社區

除了以上家務，其他事情也得分工合作。我們家庭就像一個小社區，有人做事勤快，有人做事非常細心，我和爸爸也會看看他們的強項，要求他們幫忙。

家中的大家姐因為已有澳洲行車許可證，就可以成為司機，送弟妹上學、參加興趣班，或幫忙外出購買雜貨糧食，因為我自己真的不太喜歡開車，剛好可以互相補足。在墨爾本，16歲已經可以學車，駕車是基本的生活技能，只是我的老二足歲還未願意學車。

老二是大男孩，主要負責每星期處理大垃圾、收集廚餘和安排回收物資，有時還會幫助媽媽煮食。他是較喜愛煮食的家庭成員，但下廚就要看他的心情，有時邀請他下廚是會被拒絕的。

我喜歡請老三幫忙打掃，因為他有我的影子，總是逐格清洗，非常仔細。我會請老四幫忙帶着老六講故事，這個同行讀書計劃是雙贏的選擇。還有老五和老六會聯手分工跟着爸爸做家中小園丁，在前後花園執樹葉和除雜草。而我做家務時也會帶着老五及老六，就是希望他們由小學習，長大後可以獨立，照顧自己。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第501期]