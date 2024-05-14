明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第501期

Happy Pa Ma

教大GPS：助小朋友分辨粵語讀音

【明報專訊】小朋友學習漢字容易混淆近似讀音，教師、家長可以怎樣做？本文介紹一種幫助小朋友分辨粤語讀音的方法。下面有幾組「對比詞語」，每組的兩個詞語，讀音相近卻是不同的。讀者可嘗試讀出兩者的分別。

聲母、韻尾、字調有差異

男老師、藍老師（「男」naam4、「藍」laam4）

女醫生、呂醫生（「女」neoi5、「呂」leoi5）

三國、三角（「國」gwok3、「角」gok3）

過人、個人（「過」gwo3、「個」go3）

如未能分辨詞語的讀音，那就表示當在沒有文字提示的口頭交談時，不能清楚辨別各組對比詞語。然而，兩個詞語的意思是不同的，例如，男性的老師，不一定姓藍。因此，我們要區分意思，就必須懂得辨別讀音。

上面每組對比詞語的讀音分別皆在發音開首的部分，即聲母。例如：「男」的聲母是n-；而「藍」則是l-。

讀音的分別，不止在發音前端，也可在結尾，即韻尾。讀者可分辨以下各組對比詞語的讀音。

講稿、趕稿（「講」gong2、「趕」gon2）

魚缸、魚竿（「缸」gong1、「竿」gon1）

百年、八年（「百」baak3、「八」baat3）

小冊子、小刷子（「冊」caak3、「刷」caat3）

水壓、水鴨（「壓」aat3、「鴨」aap3）

日夜、入夜（「日」jat6、「入」jap6）

除了聲母、韻尾，讀音的高低抑揚，即聲調或字調，也可以不同。下面是字調不同的對比詞語例子：

翻船、帆船（「翻」faan1、「帆」faan4）

雌性、磁性（「雌」ci1、「磁」ci4）

老虎、老婦（「虎」fu2、「婦」fu5）

口德、厚德（「口」hau2、「厚」hau5）

孝服、校服（「孝」haau3、「校」haau6）

意氣、義氣（「意」ji3、「義」ji6）

上面各組對比詞語已包含小朋友常混淆的聲母、韻尾、字調，有時，實際問題更為複雜，如同時混淆韻尾與字調，把「刷」caat3錯誤讀成「賊」caak6。那時，我們就應該逐步幫助他們，先學會分辨韻尾 -t與-k，再辨別第3與6聲字調。

對比詞語 多讀多聽

我們如何使用對比詞語設計成小朋友的學習活動？一個簡單的做法是，我們展示「一、男老師，二、藍老師」並選擇其中一個詞語讀出來，但不用說出該詞語是「一」或「二」。小朋友聽到詞語後，要指出我們讀出的是哪一個詞語，我們才說出答案。當他們能分辨後，再交換角色，讓他們讀出詞語，我們來分辨。筆者拙作《大同小異：辨識漢字不同處》有更多對比詞語的例子，可供教師和家長參考。

補充一點，學習語言最重要的是在真實環境中學習。實際情景往往有不少提示，我們毋須完全依賴讀音來辨別意思，例如：學校根本沒有老師姓藍，對方所指的應該是「男老師」。對比詞語只適用於混淆讀音的小朋友，如果小朋友沒有這個問題，我們無必要過分操練。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第501期]

相關字詞﹕腰背痛 頸椎 親子筆陣 童途有理 教大GPS

上 / 下一篇新聞