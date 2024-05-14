明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第501期

Happy Pa Ma

童途有「理」：改善姿勢 保護脊椎

【明報專訊】過往一般認為頸椎病是成年人或長者才有，但很多數據顯示頸椎問題日趨年輕化。頸椎是脊椎中最脆弱並靈活度高、穩定度差的關節，這令頸椎的正常弧度容易產生變化。久坐及頻繁使用電子屏幕產品容易引起腰背痛，而青少年的快速生長期及不良姿勢，更是他們腰背痛的主要兩大因素。

低頭角度愈大 頸椎承受壓力愈大

當我們站立，頭置正中，從側面看，耳朵、膊頭、膝、臀部成一直線時，頸項支撐頭部的重量大約是4.5公斤。低頭角度愈大，頸椎承受壓力便愈大。

久坐時，背部肌肉無法長時間支撐身體，頭便會自然向前伸，頭伸前的姿勢會令枕後肌群及筋膜長期處於繃緊的狀態。

而姿勢性寒背是胸椎過度前彎，令胸肌繃緊，引致圓肩，不但影響外觀甚至會影響肺容量。

糾正不良姿勢及護理：

1. 日常應注意保持正確的坐姿，減少在梳化上或牀上使用電子屏幕產品，使用適合高度的桌椅及背墊能幫助建立良好坐姿。雙腳應平放在地上，或用踏腳櫈調整椅子和地面的差距。使用電子屏幕產品時，可利用家品、閱讀或屏幕支架，使視線平視，以減少頸椎的負荷；墊高電子屏幕後，亦可在桌上外置鍵盤及滑鼠，使手腕輕鬆地平放在桌子上（圖1）

2. 每坐30分鐘後，便要變換姿勢，如站立或作以下動態伸展，以減輕肌肉繃緊及喚醒核心肌群，能提升身體意識度

a. 坐着或站立，雙手臂伸前，吸氣打開雙臂至兩側，之後回復原位，呼氣，重複10次

b. 坐着或站立，雙手放肩上，用手肘緩緩畫大圈，重複10次；反方向再做（圖2）

3. 每星期2至3天做帶氧體能及肌肉強化運動，以增加體能，可參考衛生防護中心資料：bit.ly/3UymwCx

4. 每天設休息時間，不使用手機、電腦等

使用電子屏幕產品是現代社會生活不可或缺的一部分，若學童從小就學懂如何正確使用這些產品及護理脊椎，便能令日後的生活更健康及有效率！

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳美如（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第501期]

相關字詞﹕腰背痛 頸椎 親子筆陣 童途有理 教大GPS

上 / 下一篇新聞