童途有「理」：改善姿勢 保護脊椎

低頭角度愈大 頸椎承受壓力愈大

當我們站立，頭置正中，從側面看，耳朵、膊頭、膝、臀部成一直線時，頸項支撐頭部的重量大約是4.5公斤。低頭角度愈大，頸椎承受壓力便愈大。

久坐時，背部肌肉無法長時間支撐身體，頭便會自然向前伸，頭伸前的姿勢會令枕後肌群及筋膜長期處於繃緊的狀態。

而姿勢性寒背是胸椎過度前彎，令胸肌繃緊，引致圓肩，不但影響外觀甚至會影響肺容量。

糾正不良姿勢及護理：

1. 日常應注意保持正確的坐姿，減少在梳化上或牀上使用電子屏幕產品，使用適合高度的桌椅及背墊能幫助建立良好坐姿。雙腳應平放在地上，或用踏腳櫈調整椅子和地面的差距。使用電子屏幕產品時，可利用家品、閱讀或屏幕支架，使視線平視，以減少頸椎的負荷；墊高電子屏幕後，亦可在桌上外置鍵盤及滑鼠，使手腕輕鬆地平放在桌子上（圖1）

2. 每坐30分鐘後，便要變換姿勢，如站立或作以下動態伸展，以減輕肌肉繃緊及喚醒核心肌群，能提升身體意識度

a. 坐着或站立，雙手臂伸前，吸氣打開雙臂至兩側，之後回復原位，呼氣，重複10次

b. 坐着或站立，雙手放肩上，用手肘緩緩畫大圈，重複10次；反方向再做（圖2）

3. 每星期2至3天做帶氧體能及肌肉強化運動，以增加體能，可參考衛生防護中心資料：bit.ly/3UymwCx

4. 每天設休息時間，不使用手機、電腦等

使用電子屏幕產品是現代社會生活不可或缺的一部分，若學童從小就學懂如何正確使用這些產品及護理脊椎，便能令日後的生活更健康及有效率！

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳美如（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第501期]