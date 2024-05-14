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副刊
Happy PaMa 教得樂 第501期

Happy Pa Ma

善養救未來：內在小孩長大了

【明報專訊】聖誕的時候，我收到上天一份大禮。

我罕有地與丈夫帶着兒子回父親家鄉過聖誕，同行的還有我的父母。想到要帶着兒子與父母緊密相處幾天，未出發已焦慮一番，深怕自己內心的地雷被觸及，引發大爆炸導致死傷慘重。

地雷的確被踩中了，但可幸我沒有失控，反而因此看到一些以前沒有想過的觀點，讓我進一步撫平童年創傷。

三代共處 祖孫交流喚醒童年回憶

我兒子快兩歲了，正處於凡事說「不要」的年紀。生活上的大小事，除了「玩車車」，他幾乎清一色說不要。我秉持着善養精神，九成時間我都讓他自己「話事」，因為我知道這個階段的幼兒就是透過「唱反調」認知自己與父母是不一樣的個體，由此學習獨立，表達主見，獲得自信心。只要不危及性命、不影響別人，我都讓他作主。在這趟旅程中，我每隔一會兒就會聽到父母對我兒子說：「著衫啦，凍呀」、「食飯啦，肚餓喇」、「唔好跑啦，會跌親呀」。當他不肯就範，他們便轉向威迫利誘：「乖啦，你乖乖哋聽話啦」、「你唔食飯就無得落地玩」。我兒子繼續堅持己見，加上我又放手讓他自己決定，我父母只好作罷，但過了一會又忍不住循循善誘。

兒時說「不」被拒 獨立意識減

我理智上完全理解他們的好意，不想孩子捱冷捱餓捱痛是人之常情，身為母親我也是如此。事實上，這一年來我也說過那些苦口婆心的話語，只是透過不斷學習與實踐，我現在深切明白到兒子並不需要我的「苦心」，才真正開始放手。另一方面，當我聽到父母的說話，喉嚨就覺得很乾，心裏有一股熊熊烈火燃燒着。後來我靜下來感受，我感覺到那是兩歲時的我的內心怒火，她歇斯底里地向父母吶喊：「我要自己話事！我跟你們是不一樣的！不要用你們的想法和感受來束縛我！」她是如此渴望自由，多麼渴望得到父母的信任啊！我看到自己從小到大都要花很多力氣去掙脫父母的控制，卻總是被他們的想法和情緒牽動。我忽然明白，也許我在兒子這般大的時候，說「不要」時曾被大人們打壓，變得只懂聽從父母的指令，因此可能並沒有真正認知到自己是獨立個體。也許我在潛意識中仍然認為自己與父母是一體的，於是常把父母的想法與感受當成是自己的，甚至覺得理應如此。坊間有句玩笑：「有一種冷，是媽媽覺得你冷」，我的感覺卻是「媽媽覺得我冷，所以我也應該覺得冷」。不知道我父母小時候是否也沒有機會說「不要」？所以他們也沒有真正意識到我們是不一樣的個體，更遑論尊重孩子的意願了。

我一直知道自己需要自由和個人空間，卻沒想到居然是源自兩歲時的經驗。雖然我沒有當時的記憶，但我的身體和情緒都記得。有了這層覺察，我頓感輕鬆不少，因為我不再停留在兩歲的狀態，也不必再花力氣與父母拉扯，證明我不是他們的附屬品。現在我可以大方承認我們血脈相連，卻是不一樣的人。當我能認清並尊重自己的想法與感受，我更能清楚表達自己的需要，願意包容父母的不一樣，與他們溝通的態度就柔和多了。

我的內在小孩終於擺脫幼兒階段，長大了。除了感恩，還是感恩。

文：王廷怡（全職母親。每天努力做善養實驗，從中陪伴孩子成長，同時療癒自己）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第501期]

相關字詞﹕親子筆陣 善養救未來

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