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副刊
Happy PaMa 教得樂 第501期

Happy Pa Ma

教女無方：學習風格迥異

【明報專訊】我是聽覺學習者，喜歡聽別人講解，容易將注意力聚焦於聲音，若處於嘈雜的環境下，則較難集中思緒。蘇菲是視覺學習者，喜歡自行閱讀文字、圖像、圖表等來學習或溫習，周邊的聲音似乎無助也不干擾她的學習。

母親重視效率 女兒愛慢寫筆記

我是九型人格中的三號成就型，也可稱作實踐者。我目標為本，適應能力強，對工作容易投入，有幹勁，重視達到的成果，嚮往獲得的認同和肯定，喜歡別人的讚賞。蘇菲是四號自我型，也可稱作個性、浪漫主義者。她自我，較多情緒，感情豐富，擁有豐富的想像力，喜歡有創造力的工作，不太喜歡較規律的工作。她很容易陷入自己的情緒，未處理好便無法集中精神工作。

蘇菲上了小學便要開始學習如何溫習，也就此展開了一場母女磨合的旅程。以教書為本業的我，自問教學講解清晰，學生也喜歡我的課，可是蘇菲對我的教授就是沒興趣。我講解不消10分鐘，她已出了神，當我發現她聽不到我的話，或根本不在聽時，既憤怒又委屈，連帶聲線語氣也變了，然後是繃緊的氣氛，然後……就不宜再一起溫習了。後來，發現她自行抄寫文字、畫畫、用不同顏色筆製作筆記，竟可坐定溫習。其實她只是用不同顏色筆抄寫一次課文，再配上些圖畫，並非什麼狀元天王筆記，而且只消15分鐘溫完的課文內容，她可用上一或兩小時去製作她的「筆記」。這種於我來說是低效能的溫書策略，她卻好享受。我重視她的溫習態度和主動，只要不計較最後的分數，這方法十分管用，也解救了我。

適應女兒時間規劃 溫習加入情感元素

學習善用時間，分清工作優次，也是一趟成長的歷程。

想不到成長的是我。我以前常告訴蘇菲做事應以目標為本，最好先訂定短、中、長期工作計劃表，每日分好工作優次，工作時盡量不被其他事情干擾，例如電視、音樂、手提電話信息，甚至情緒，那麼工作便有效能，然後就可做自己喜歡的事。那只是我的寫照，蘇菲對這些達標、重視成果取向的工作一點也不感興趣。那些貼紙獎勵計劃、做得好嘉許計劃，對她全不奏效。後來，我學習為她的功課溫習加入情感元素，例如扮演她心愛的玩具狗跟她一起溫習，將文字或公式化做人物關係圖，把溫習內容想像成一個故事等，最重要是先處理情緒。考試前一晚情緒到，我還得用兩小時給她梳理剪不斷的情緒，她才能集中精神溫習。對於適合蘇菲的時間規劃、工作優次，並不適合我，但我要理解，也要重新學習。

學習方法無絕對對錯，找到適合自己的自然發揮得好。每個人的學習類型、模式各不相同，究竟要孩子遷就、理解、學習我們的模式，還是成年人去理解、觀察，幫助孩子建立適合他們的學習模式？

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第501期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇菲媽 教女無方

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