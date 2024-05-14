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Happy PaMa 教得樂 第501期

Happy Pa Ma

親子筆陣．家教明言：不要小看孩子潛能

【明報專訊】照顧小孩的日常生活忙得家長喘不過氣，我們總是希望給予孩子最好的，經常關注孩子的學業成績、才藝或者社交能力，如果他們在這些方面有所不足，我們很容易將焦點放在他們的缺點上，而忽略了他們的潛能。這種評比的思維方式，可能會給孩子帶來壓力和自卑感，令他們覺得自己不夠好，無法發揮自己的潛力。

每個孩子都有獨特之處

更令人可惜的是孩子因為家長的看法被定義為沒有長處。其實每個孩子都是獨特的，他們有着不同的興趣、才能和特點。如果我們只用一種標準來衡量孩子的價值，那麼我們可能會錯過他們的獨特之處，限制了他們的成長和發展。

讓我們用著名小說《哈利波特》中的分類帽做個例子。這個分類帽能夠感知孩子的內心世界，並根據他們的特點和才能將他們分到不同的學院中加以發展所長。這告訴我們，每個孩子都有自己的獨特之處，我們不能過分地將他們類型化，將他們框在某一個範疇內。每個孩子都有自己的興趣和才能，這些特點可能不像別人一樣顯眼，但它們同樣值得被重視和發掘。

接納孩子不完美 給予鼓勵支持

孩子的成長需要被看見，我們需要關注孩子的興趣、才能和特點。不要只看到他們的不足，而是用欣賞的心去發現他們的亮點。或許他們在藝術方面有天賦，或者在科學領域有獨到的心得。只要我們用心去觀察和了解，就能夠發現孩子的獨特之處。同時我們需要接納孩子的不完美。孩子是正在成長和發展的個體，他們會犯錯和遇到挫折，這是成長的一部分。我們不能要求他們完美無缺，而應該接納和給予他們成長的空間和機會。孩子的成長更需要鼓勵和支持。當我們看到孩子的努力和進步時，要及時給予他們讚賞，讓他們知道自己的努力是有價值的。同時，我們也要在需要時給予他們幫助和指導，讓他們有信心克服困難並發揮自己的潛能。作為家長，我們要放下比較心理，每個孩子都有自己的成長節奏和發展路徑，我們不應該將他們和其他孩子作太多的比較，他們的價值和潛力不應該被比較和貶低。

親愛的家長們，孩子是我們最寶貴的財富，不要小看他們的潛能。請記住，每個孩子都是獨特的，他們有着無限的可能和潛力。只有當我們看見他們的獨特之處，接納他們的不完美，給予他們鼓勵和支持，我們才能真正幫助他們成長和發揮潛能，成就更好的自己。

文：鄭家明 （北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年來推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第501期]

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