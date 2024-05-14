家家有禮：助六樹屋上送祝福 齊來打卡

【明報專訊】日本超萌小倉鼠助六來到香港！置富Malls旗下的兩大商場化身為療癒打卡場景「置富 Malls×助六の日常花園綠野悠」，把助六的日常小故事搬進商場內，讓大小朋友融入當中，齊齊打卡留念。其中包括在馬鞍山廣場的「助六の日常向日葵花園」，近4米高的助六抱着不同顏色的鮮花，坐在葵花園樹屋上向大家發放祝福，旁邊更有日本小學生造型的助六從家中探出頭來打招呼，歡迎各位進入牠的小屋參觀。而紅磡置富都會就有「助六の日常小清新日式庭園」，助六化身葵花籽美食車的老闆，一邊食一邊推銷車上美點，大小朋友還可以與助六一起坐在喫茶庭園的走道，賞花品茗！