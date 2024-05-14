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副刊
Happy PaMa 教得樂 第501期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：調校心靈高度 感孩子所感

【明報專訊】相信爸媽們一定經歷過子女發脾氣、哭哭啼啼的情景，真是非常令人困擾。孩子為什麼發脾氣、是什麼原因導致他們出現負面情緒，這個固然要去拆解，但很多時還未去到這一步，不少父母都已經「核爆」起來（利申︰我也試過不少），發的脾氣，分分鐘比子女更大。事後，我都會覺得懊悔又慚愧，試問又有什麼資格教導女兒要好好管理情緒呢？

先處理心情 後處理事情

今期「P牌父母」系列，訪問了慈慧幼苗教育主任、資深註冊社工吳彩輝（Rainbow），她多番提醒家長要「先處理心情，後處理事情」，Rainbow有幾句話，更是十分觸動我。Rainbow說，很多人都知道，親子對話的最佳方式，是家長要微微蹲下，讓自己的眼睛，可以跟孩子的眼睛處於同一個視線水平上，這樣更能聽清楚小朋友的需要。但她認為，更重要的，是家長要把自己的心靈，也跟孩子處於同一個水平線，「當你眼前是一個3、4歲的小朋友，就請把自己的心靈調校至3、4歲的水平；當你眼前是一個13、14歲的青少年，便要把自己的心靈調校至13、14歲的水平」。Rainbow謂，唯有彼此在心靈上的高度是一致的，父母才能感子女所感，才能真正打開溝通之門，否則，永遠「你尊他卑」，用威權令孩子「聽話」，長遠來說，並非好事，甚至可能帶來反效果。爸媽們，共勉之。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第501期]

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