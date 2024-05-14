明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第501期

Happy Pa Ma

P牌父母：孩子鬧脾氣 家長冷靜勿發火 停一停想一想 「情緒紅綠燈」降溫

【明報專訊】為人父母，當然想子女每天都笑面迎人，做家中的「開心果」。但現實是，孩子都會有不同的情緒，當憤怒、悲傷和恐懼來襲時，不少家長都會試圖極速控制場面，隨之而來的，就是「唔准發脾氣」、「好小事，點解要喊」、「有乜好驚」等連串批評或教訓的說話，非但無助紓緩小朋友的情緒，長遠更可能影響他們的成長發展。今期「P牌父母」，教養專家教大家如何做個出色的情緒教練，教出高EQ的子女！

文︰沈雅詩

面對孩子情緒起伏、誇張哭鬧，許多父母都會視之為扭計，覺得討厭又心煩，甚至拋出一句「你好乞人憎」、「你再曳，我唔要你」，希望能嚇阻小朋友，使之盡快冷靜。慈慧幼苗教育主任、資深註冊社工吳彩輝（Rainbow）察覺到，不少家長會把負面情緒與不恰當行為混為一談，「其實兩者是需要分開去看的，我們不接納的，純粹是孩子的不恰當行為，例如打人、躺在地上、吼叫等，並非他們的負面情緒，甚至是整個人」。

Rainbow說，情緒無好壞之分，每種情緒都有它的功能和意義，應該被完全接納。她以「憤怒」、「悲傷」和「恐懼」3種情緒為例，稱各有其正面作用，「當我們面對不公平或被攻擊時，會覺得憤怒，驅使我們作出行動，去尋求公義、維護自身權益；失去摰愛的人、事、物，我們會感到悲傷，甚或流淚，這種情緒有助我們了解人生無常，並反思自身價值觀，促使我們變得更成熟。另外，我們悲傷時，會獲得別人的關顧與安慰，增强人與人之間的情感連結；至於恐懼，是我們面對潛在危險、感到生命受威脅時，自然產生的情緒反應，它能啟動自我防禦機制，幫助我們求生」。

屢受責罵 孩子壓抑易損身心

她續指，若孩子每次出現上述情緒，都遭到家長責罵或譏笑，會容易令他們產生錯覺，誤以為有負面情緒是不對、羞愧的事，「久而久之，孩子會壓抑情緒，冰封自己的感覺，長遠來說不利精神健康，甚至衍生出情緒問題」。小朋友亦有可能「有樣學樣」，同樣不接納別人有情緒，形成惡性循環。因此，正確的情緒教育，其實對兒童往後的成長發展十分重要，而父母就是他們最佳的情緒教練。

當情緒教練 免出惡言

然而，要成為一個好的情緒教練，爸爸媽媽首先要有好的EQ！「身為比孩子成熟的大人，我們要先管理好自己的情緒，才能真正幫到小朋友。」Rainbow教路，萬一家長的神經線被孩子的不恰當行為觸動，可使用「情緒紅綠燈」來替自己降溫，以免作出傷害子女的言行。

紅燈︰停一停

˙避免與孩子有直接的眼神接觸，免得看見孩子的嘴臉，火上加油

˙以深呼吸、飲水、洗臉來平定情緒，如情况許可的話，暫時離開現場

˙合上嘴巴，不說任何負面說話

˙雙手放在背後，互相抓住手掌，避免一時衝動，掌摑小朋友

黃燈︰想一想

˙回復理智後，想一想，為什麼自己會「着火」

˙腦袋是否充斥一些非理性的想法，把事情災難化了，例如聯想到「幾歲人仔已經唔聽我話，再大啲點算」

˙找出令自己憤怒的真正原因，有助梳理情緒

綠燈︰行一行

˙待彼此心情完全平復後，便要踏出一步，跟孩子重新接軌

˙只需輕輕告訴小朋友，若日後遇到類似的情况，該怎樣恰當地處理

˙毋須刻意重提不快事，甚至大興問罪，令孩子難堪

「ACT」三部曲展共情 糾正不當行為

當父母訓練有素，不再懼怕子女鬧情緒後，「ACT」三部曲就可派上用場，應對孩子的不恰當行為。「簡單來說，就是回應感受、說出限制，及提供可行選擇。」

Rainbow解釋，A是Address the feeling（回應感受），舉例，小孩被人搶走玩具，憤而想動手打人，家長首先要回應他的情緒、感受︰「媽媽知道你畀人搶走玩具，好嬲、好唔開心。」當家長能夠準確描述小朋友當刻所感︰「知你很嬲」、「明白你很不開心」，而非馬上說教，已經有助緩和場面。

接着是C，即Communicate the limit（說出限制）。正如上述，回應了孩子的情緒狀態，不等於接納他的不恰當行為，下一步便要指出哪些是不被接納的舉止，例如︰「你打人會令人覺得痛、人哋會受傷。」

表明限制後，第三步的T，代表Target the alternative（提供可行選擇）。Rainbow說，家長可給孩子提供一些能被接納的行為選項，以爭玩具為例︰「你可以選擇話畀老師/媽媽聽，或者深呼吸冷靜離開一下。」從而讓小朋友明白，原來有更恰當、柔和的方式去處理問題的。

遊戲卡認識情緒 深呼吸聽音樂紓壓

但說到底，要培育出高EQ的孩子，還原基本步，是要讓他們先認識什麼是情緒，包括辨認及正確命名不同的感受。Rainbow表示，家長平日可借助情緒表達卡，幫助小朋友學習更多情緒詞彙，「亦可以用『天氣報告』的方式，例如以『晴天』代表好心情、『打雷』就是怒氣冲天，引導小朋友形象化地表達自己的情緒」。

另外，教導孩子覺察身體變化，也有助他們更認識自己的情緒反應，「可以解釋給小朋友知道，情緒和身體反應之間的關係，例如憤怒時，我們會有面紅耳赤、身體發熱、心跳加速等感覺；若只是心跳加速，沒有其他表現，就可能是緊張而已」。她又鼓勵家長，在親子共讀時間，多選擇一些以情緒為題的繪本，讓小朋友在潛移默化下，學懂掌控情緒，「若孩子經常閱讀這類圖書，日子有功，當情緒來襲時，他們便會想起應該用什麼方法去紓緩，例如憤怒時可打枕頭發泄，而非去打人」。

不過，最重要的，還是父母的言行身教，給子女作好榜樣，Rainbow稱︰「有時候，不妨跟孩子閒聊一下情緒的話題，例如『媽媽今日工作好辛苦、有啲攰，感覺有啲悶悶不樂，所以我會選擇早啲休息』，讓小朋友了解情緒與行為之間的關聯。」爸爸媽媽也可教導孩子一些實際紓緩情緒的技巧，例如不開心時，可以深呼吸、聽音樂等，在生活上，若見到他們能加以運用，便要表達欣賞和作出稱讚，小朋友得到鼓勵，自然會愈做愈好。

[Happy PaMa 教得樂 第501期]

相關字詞﹕情緒 教養 親子 P牌父母

上 / 下一篇新聞