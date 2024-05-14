愛犬美容點止扮靚 除蟲揪出「毛病」

不少人以為寵物美容純粹幫寵物「扮靚靚」，擁有11年經驗的愛護動物協會寵物美容師林美施（Macy）卻表示，寵物美容更重要是為了維護寵物的健康和衛生。她解釋，美容師會替寵物檢查身體狀况，可及早發現牠們的異常，「如在為狗狗洗澡或剪毛時，就可提早發現牠們身上的皮膚病、肉粒（瘜肉）及腫瘤，或者蝨及牛蜱等寄生蟲，第一時間通知主人處理」。透過定期洗澡、修剪毛髮指甲、清潔耳朵及肛門腺等步驟，可以有效去除牠們毛髮上的污垢和寄生蟲，預防皮膚病和耳朵感染等問題。且美容店的設施比較齊備，大部分美容師都接受過專業培訓，寵物經打理後的造型既能達到寵主的要求，又能省卻自己清理收拾的時間，所以許多寵主都會選擇直接帶狗狗去美容。

狗每月美容一次 貓不太需要

至於多久要做美容，就要視乎寵物的種類、毛髮特性和生活環境等因素。Macy指，狗狗除非患有皮膚病，一般建議每月美容一次就可以，因為牠們身上會分泌油脂來保護皮膚，如太頻密洗澡會洗走油脂，令皮膚變得脆弱。而貓咪則基本上不太需要美容，因為牠們非常愛舔自己，通常每天都花大半時間來清理自己的毛髮；至於一些年紀較大的貓咪，自理能力下降，或是長毛貓如波斯貓，毛髮容易打結，就需要寵主勤加梳理毛髮，清除死毛。

潔耳免藏污 剪腳底毛防滑倒

她特別提醒，清潔耳朵及修剪腳底毛是寵主經常忽略的部分，「尤其是某些品種的狗狗會有較多耳毛，例如貴婦狗、比熊犬、史納莎等，除了需要用洗耳水清潔，更需要適時拔毛，避免藏積污垢及細菌」。如果發現狗狗經常抓耳朵、出現大量分泌物及異味等，寵主就需警惕。此外，狗狗興奮時最愛蹦蹦跳跳，過長的腳底毛可能導致牠們容易滑倒、扭傷關節等。她亦指，「狗狗與人的皮膚構造不同，牠們通常是張口吐舌喘氣，以及汗腺較多的腳掌來排汗散熱」，因此修剪毛髮後令牠們在夏天更舒服。

有傷口、剛打針 不可做spa

除了美容扮靚靚，亦有不少美容店可以讓狗狗來個放鬆的spa。愛協寵物美容主任 Kathy Lai指，其實一般洗澡已可滿足狗狗的基本衛生需要，至於坊間普遍採用的微泡spa浴缸是透過急速加壓水及空氣，形成微泡效果，深入皮膚毛孔作深層清潔，聲稱能改善狗狗的皮膚問題。她指曾有寵主帶愛犬嘗試微泡spa，對方認為愛犬有重新長出毛髮，也許spa對皮膚有些微幫助。不過，Macy提醒，寵主在事前應確保寵物處於良好的健康狀態，如果有傷口，或最近打過針、做過手術等，就應暫時避免做spa。如有敏感、任何皮膚病或心臟病等問題，亦最好先告訴寵物美容師，以便他們作出相應處理。●

愛護動物協會寵物美容服務

地點︰愛護動物協會灣仔總部、九龍中心及青衣中心

查詢︰2232 5532

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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