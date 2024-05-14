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旅遊

龍華輕鬆路線 行得跑得 深圳跨湖棧道「近水」送爽

【明報專訊】來到5月中，氣溫持續高升。健行一族紛紛轉投「近水」路線，涼風送爽的水庫步道大受歡迎。記者特別走訪深圳龍華區新開放的環湖碧道，由觀瀾湖新城出發，經長坑、石馬徑兩個水庫，跨湖棧道輕鬆易行；走出水庫，順道遊菜園、碉樓、鰲湖藝術村，玩一圈回到原點商場，共約9公里路，最適合一日遊舒展筋骨。

今年3月登場的牛湖水碧道，全長約9.9公里，南起長坑水庫，北至牛湖分散式污水處理設施，為龍華區首條結合水庫和河流的碧道，附近景點眾多，是遠足的好去處。

採訪當天，記者早上約10時多從深圳地鐵蓮塘口岸站出發，花了個多小時抵達觀瀾湖新城商場的觀瀾湖站。碧道主入口位於地鐵站E出口與Hard Rock Hotel之間，設有大型路牌，步行三兩分鐘即達。記者先在觀瀾湖新城吃個早飯（詳見「同場加映」），約中午12時才起步。

棧道初段無樹蔭 宜做足防曬

踏入長坑水庫範圍，先在觀景平台細看牛湖水碧道工程平面圖，了解碧道狀况。平面圖前方，一水之隔正是觀瀾湖大地生態藝術園，集生態、體育、休閒、娛樂等多項功能於一身。

前行約5分鐘，來到碧道閘口，標示碧道開放時間，從上午7時至晚上6時，禁止騎電單車或單車進入。通過閘口前行10分鐘，來到分岔路，左邊是在長坑水庫上的1號跨湖棧道；右邊則是「森林素拓區」，綠草如茵，種有小花在風中搖曳生姿。記者在素拓區拍照後，便走向1號跨湖棧道，漫步湖中小島。棧道左邊屬觀瀾湖大地生態藝術園一帶範圍，可遠眺園內摩天輪在轉動，亦見小朋友玩卡丁車；棧道右邊則是綠意盎然的長坑水庫，碧綠湖心，樹木倒影，讓人心曠神怡。棧道初段無樹蔭遮擋，記緊先做足防曬措施。

邊走邊打卡，大約半小時，跨過了小島，來到鳥類棲息地區。雖然仍屬1號跨湖棧道路段，但已腳踏實地，兩旁綠樹成蔭，左邊路旁遇上巨型的豬先生豬太太公仔，當然成了打卡點。再走約半小時，跨湖棧道再次跨過對岸的濱水棧道。漫步約20分鐘，到了岔口，右邊路口通往森林素拓區；記者則選擇直走，前往石馬徑水庫範圍。從碧道主入口來到石馬徑水庫，大約走了3公里。

觀景平台如鳥首 巨大「水滴」下休息

在石馬徑水庫繼續沿湖邊走20分鐘，抵達了登山路。所謂「山」不過是小山坡，翻越山坡抵達沿湖的「觀鳥屋」。那其實是外形如鳥首的觀景平台，共有3間，其中中間的觀鳥屋視野最佳，前面沒有大樹遮擋，可以看到石馬徑水庫對岸的2號跨湖棧道。

走得有點累了，來到前方的水滴驛亭休息；驛亭設計十分前衛，天花有一顆巨大金屬水滴，似是即將滴下，而下方地台則如水滴落下泛起了漣漪，帶點科幻感，坐在水滴下休息，倍感清涼。

再往前走，可到達水庫大壩，但因到訪時有修路工程，記者遂原路折返，回到前往素拓區的路口，抵素拓區直行約5分鐘，再左轉入2號跨湖棧道。這裏又是另一番景致，能飽覽對岸的觀鳥屋，以及整個湖區鬱鬱葱葱的森林，淡雅出塵。走在2號跨湖棧道邊走邊呼吸森林芬多精，來到水庫大壩右側。

客家老村活化藝術村 打卡歎啡

現場所見，大壩的碧道修築工程正如火如荼。記者左轉經過大壩，轉右沿石馬徑水庫路直走，約步行15分鐘，來到牛湖村的牛湖菜場，一大片農田種滿了蔬果。旁邊是牛湖石一村的兩三座碉樓，碉樓門口貼上「龍華區不可移動的文物」，據說已有百年歷史。從石馬徑水庫步行至此，約走了4公里。

再往前走經金石路轉入高爾夫大道的地鐵牛湖站，便屬於2.9公里長的河流型碧道範圍。這路段目前仍然在修建中，按規劃會興建濱河步道、水滴驛亭、濱水廣場等。

河流型碧道串連附近景點鰲湖藝術村，記者沿高爾夫大道轉入興業路，約步行10分鐘，抵達鰲湖藝術村村口。村內有一個半月形池塘，加上百年建築和碉樓，清幽古雅。村落屬於客家牛湖村（舊稱鰲湖村），始建於約1706年，2018年活化成藝術村落，有不少藝術家駐留創作。舊建築牆上繪畫了不同風格的壁畫，吸引遊客駐足拍照。部分房屋改建成茶屋或咖啡店，行得累了不妨坐下小休。

離開鰲湖藝術村，沿高爾夫大道直走約1.5公里，約在晚上6時多，記者回到原點觀瀾湖新城，今日共走了約9公里路，漫遊拍照兼遊古村，大約花了6小時。●

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

交通：深圳地鐵蓮塘口岸站，乘2號線前往市民中心站，轉乘4號線到觀瀾湖站（車費8人民幣，車程約72分鐘）

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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