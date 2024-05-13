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人生下半場

健康

實心實意：護老者壓力大 精神急救五部曲

【明報專訊】世界衛生組織指出，抑鬱症將成為全球主要致殘疾病之一，也是自殺原因之一。

人口老化問題愈來愈明顯，不單年老長者需要照顧，許多護老者亦已「登六」，成為長者一族，「以老護更老」十分普遍。在長者地區中心發現，近年不僅長者精神健康使人關注，他們的照顧者同樣承受生活壓力，極需要精神健康急救支援。

複雜醫療護理 照顧者難應付

醫學發展迅速，各種疾病的治療選擇多了。單就長者照護上，舉例說，需要插喉管的病人，以往常見是插鼻胃喉、尿喉，他們可以出院回家護理；但現在不少病人因肺積水、腹腔水、腎病等需要插喉管引流，亦可以出院回家護理。換句話說，照顧者需要面對更複雜的照顧程序，有些程序甚至連我們的前線同工都搞不清楚，要向專業人士請教；而沒有醫學背景、沒有接受過培訓的護老者更要考慮自己是否具備照顧的能力。對家人來說，將長者接出院回家護理是難題，但送醫院或院舍照顧同樣也是難題，他們擔心醫院和院舍多細菌病毒，增加感染風險。

世界衛生組織的數據顯示，2019年全球近10億人患有精神障礙，其中約2.8億人患有抑鬱症。世衛估計，有3.8%的人口患有抑鬱症。香港人口逾750萬，按此推算，估計約有285,000人患上抑鬱症。

在社區上接觸到許多照顧者，因為不同問題鑽進牛角尖，找不到出路。於是我們積極走入社區，在教會、屋苑或車站當眼位置，接觸更多照顧者，透過健康檢查和壓力評估，找出有潛在需要的護老者，協助他們。我們提供精神健康急救課程，教導公眾協助受精神困擾人士化解危機的技巧。如果發覺有人陷入精神健康危機時，就按以下五部曲（ALGEE）提供精神健康急救：

‧Assess

（接觸及評估）︰

選擇合適時間及地點，評估當事人是否正面對危機，包括有沒有傷害自己或別人的風險

‧Non-judgmental Listening

（非批判聆聽）︰

聆聽當事人感受，不妄加評論，亦不要急於解決問題；運用語言和非語言技巧，保持真誠及接納態度，感同身受並給予痊癒的希望

‧Give

（給予支持及提供資料）︰

給予情緒支持，陪伴當事人做喜歡的事或嘗試一起作減壓及紓緩活動，提供合適的精神健康資訊

‧Encourage

（鼓勵尋求合適的專業援助）︰

鼓勵當事人向專業人士求助，如醫生、社工、輔導員或臨牀心理學家等，有需要時可陪伴當事人尋求協助

‧Encourage

（鼓勵尋求其他支援）︰

鼓勵當事人向親友尋求支援或使用自助方法，如鬆弛練習、運動、建立良好睡眠習慣或參加減壓課程等有助改善情緒的活動

前線同工用傷風感冒比喻，感冒時大家會主動看醫生和服藥；但精神健康出現危機時，大家卻十分忌諱，精神健康其實與傷風感冒一樣，不需要害怕或逃避。我們鼓勵大家，如果發覺身邊人受精神困擾，可提供資訊支援，同時不要忽略自己的精神健康，在有需要時及早尋求專業協助。

文：靈實長者地區服務護老者支援服務隊

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕實心實意 以老護老 照顧者 人口老化 抑鬱症 靈實 精神健康

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