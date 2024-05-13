瘤言情深：周身唔聚財？可能慢性缺氧

如果你經常感到「周身唔聚財」，可能是慢性缺氧。

長期低氧 可促使腫瘤細胞生長

慢性缺氧是指低血氧而出現的病徵，通常是由於肺部結構逐漸受損或其他原因，導致氧氣不能有效地輸送到各系統。其中，大腦對缺氧反應極為敏感，長期慢性缺氧可能導致腦細胞受損，進而影響其他器官出現一系列病變。此外，長期處於低氧環境可能促使腫瘤細胞生長。

導致慢性缺氧的原因：

•封閉環境：在封閉環境逗留8至10小時，若室內人多且空氣不流通，二氧化碳濃度升高，可能引致慢性缺氧

•長期熬夜：長期睡眠不足會增加身體氧氣消耗，也是大腦缺氧的主要原因之一

•壓力過大：壓力積累亦可能引起慢性缺氧。研究顯示，高壓工作人群的耗氧量會比一般人高出2至3倍

•血液循環不良：健康的血氧值應不低於95%，缺乏運動、久站或久坐等因素，會令血液循環受阻，影響氧氣運輸，從而令血氧值低於正常水平範圍

•疾病：高血壓、高血糖、高血脂、心臟疾病、血管問題等，可能影響身體對氧氣吸收和運輸能力，所以這類疾病患者需要特別留意慢性缺氧的風險

慢性缺氧可能不會立即出現嚴重病徵。相比之下，急性缺氧在短短10秒內就可以令人失去意識，只需3分鐘就可能導致腦死亡，嚴重程度不可忽視。慢性缺氧的病徵雖然不像急性缺氧那麼劇烈，但如果身體長期處於慢性缺氧狀態，容易引發全身慢性疾病，因此需要密切關注身體狀態，如果出現以下病徵，就需提高警惕：睡眠充足卻呵欠連天、頭暈眼花、身體痠痛、高血壓、記憶力下降、出現水腫或過敏等情况。

運動、深層呼吸減風險

如何降低慢性缺氧風險？

•適量運動：運動可促進全身血液循環。開始時應選擇輕量活動，如散步或快走，逐漸增加運動強度。對於已有慢性缺氧病徵的患者，應避免突然做劇烈運動，最好在醫生指導下適量運動

•均衡飲食：日常飲食中注意攝入富含鐵、葉酸、維他命B12等營養素，如動物肝臟、瘦肉、雞蛋和深色蔬菜等，有助血紅蛋白生成，提高氧氣攜帶能力，也有助增強抗氧化能力

•常備家用血氧儀：考慮添置家用血氧儀，如指夾式血氧機，可快速方便地檢測血氧飽和度。然而家用血氧儀不能替代專業醫療設備，一旦出現任何不適，仍需保持警惕，及時就醫

•深層呼吸：日常嘗試堅持用鼻子練習深層呼吸，有助過濾病菌，增加氧氣攝取，平衡呼吸，並帶來舒適的呼吸體驗。可以在每日三餐、夜眠晨起時練習幾次深層呼吸

每個人都努力追求更健康與美好的生活，氧氣是生命的「燃料」，為身體提供動力。當發現身體有異時應及時就醫，才能為實現更好的未來而繼續加油。

文：周卓威

（香港綜合腫瘤中心 急症科專科醫生）

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