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吾生有杏（253）：我愛鹹蛋超人

【明報專訊】最近在日本參加一個醫學會議，在當地一間二手雜貨店，偶然找到一個「超人吉田」（又名鹹蛋超人）的玩具。它大約1呎高，沒有任何電子科技，只是一個簡簡單單的塑膠公仔。「太好了！」當時我開心得跳了起來，立刻便想掏腰包把它買下，才知道它是店主的兒時玩具，經我苦苦哀求下，店主最終給我的真誠打動而割愛。「超人吉田」不單帶給我無限想像，也陪伴着我成長。

從超人身上學懂正義

當年還是小學生的我，天天渴望着一個星期才播放1集的日本電視節目《超人吉田》。他從家鄉M78星雲光之國來到地球，對抗那些侵襲地球的外太空怪獸，包括宇宙恐龍及巴魯坦星人等。他一身銀紅相間的戰衣，如鹹蛋般的黃色大眼睛，以及正中心的能量警號燈，在當時都是十分前衛。超人吉田帶了不少靈感給後來的創作者，我覺得「哥斯拉」便是劇中那隻宇宙恐龍；Iron Man的外形與超人吉田也有異曲同工之妙；我亦懷疑創作者都覺得來自外星的正義朋友（如超人吉田和Superman）都喜歡把紅色的boxer穿在外面。

我欣賞超人的堅毅，當人類有危難的時候，他便挺身而出，拯救地球，他的「十字死光」簡直令我如癡如醉。即使筋疲力竭，即使面對比他更強大的挑戰對手，他都毫無畏懼。當年超人吉田是許多孩子心目中的「正義」偶像。那些年，我這個屋邨小子便是從別人眼中的通俗文化中學習什麼是正義、什麼是義無反顧。

真正強者勇於面對失敗

相反地，《第一滴血》的Rambo是打不死的，他永遠都是代表着最終勝利。但超人卻被打敗了！在大結局中，超人吉田被宇宙恐龍打敗，他的軀體由其他的超人家族成員帶返家鄉。

現今年輕一代，失敗總是難以面對，成功往往是成功最大的敵人。放眼世界，那些手執正義旗號的權勢經常是雙重標準，總以為有權力便可永遠立於不敗之地。但兒時的超人已經清楚地告訴我，有能力更應行正義之事、當正義之人。勇於面對失敗，才是真正的強者。

文：陳家亮

（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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相關字詞﹕超人吉田 健康 鹹蛋超人 吾生有杏

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