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健康

中藥、針灸、調養 平衡陰陽 清肝火糾正甲亢

【明報專訊】甲亢，是甲狀腺功能亢進的簡稱，好發於20至50歲青壯年人，女性多見。由於甲狀腺激素過多，身體機能趨向過分活躍，患者會出現心悸、發抖、怕熱、眼突、焦慮等症狀，可伴隨頸前結塊腫大（Graves' disease）。中醫治療甲亢的大原則為平衡陰陽，通過內服中藥、針灸，配合飲食、作息調養，糾正身體過度亢奮的偏差。

甲亢在中醫理解屬於「癭病」的範疇。此病最先記載於隋代醫家巢元方的《諸病源候論》，指出情志內傷和水土因素能導致癭病發生。宋代陳言《三因極一病證方論》按癭病局部證候分為石癭、肉癭、筋癭、血癭、氣癭5類。明代陳實功在《外科正宗》認為癭病形成多與瘀血、濁氣、痰滯有關，治療上宜行散氣血、行痰順氣、活血消堅，這些治法在今時今日仍然常用。

憂思鬱怒傷肝 干擾氣機運行

癭病成因多數與先天體質有關，後天飲食不慎、情志內傷，或水土失宜，是癭病發作的誘因，臨牀上以情志因素影響最大。長期處於憂思鬱怒、焦慮緊張的狀態，容易使肝失調達，干擾氣機運行，使氣機鬱滯。氣機鬱滯可引致氣鬱化熱、津液凝聚成痰、血行滯澀成瘀。肝鬱化熱者可見身熱煩躁、性急易怒、口苦、手震（熱盛動風）、眼突、舌紅、脈弦數等肝火熾盛表現。氣鬱痰阻者可見胸悶、頸前腫脹（按之不痛）、胃脹脘痞、易嘆息、痰多。氣滯血瘀者可見頸前出現硬塊不移、胃口欠佳、面色暗黑、唇舌瘀斑、脈象滯澀不暢。

頸部硬塊明顯 方藥理氣活血散結

中醫治療方面，針對癭病身體機能亢進，可從清泄肝火入手，常用方藥如柴胡、梔子、牡丹皮、梔子清肝湯等。針對氣鬱痰阻、頸部腫脹者，可從行氣化痰入手，常用方藥如香附、鬱金、陳皮、柴胡疏肝散、加味逍遙散等。針對氣滯血瘀、頸部硬塊明顯者，可從理氣活血入手，常用方藥如三稜、莪朮、丹參、海藻玉壺湯等，活血軟堅散結。

長期亢奮耗氣血 頭暈目眩心慌

久病多虛，身體如長期處於亢奮狀態，過度消耗氣血，容易形成虛證，具體以心肝陰虛及肝腎陰虛為多，常見症狀包括頭暈目眩、心慌、夜睡不寧、耳鳴、腰膝痠軟等。在滋養心陰方面，常用方藥包括生地黃、麥冬、酸棗仁、天王補心丹、生脈散等。在滋養肝腎方面，常用方藥包括熟地黃、枸杞子、桑寄生、一貫煎、杞菊地黃丸等。如癭病患者症見長期大便溏瀉，可配合有健脾作用的中藥，如白朮、山藥、扁豆，改善吸收和腸道蠕動。

針灸清肝、祛痰、理氣

針灸治療癭病的原理與內服中藥近似，只是治療手段不同，前者用針刺或溫灸，後者則用藥物，效果相若。針灸常用包括風池、天突、膻中、曲池、內關、合谷、足三里、豐隆、太衝等有清肝、祛痰、理氣功效的穴位。虛證患者可選配三陰交、復溜、太溪、照海、關元，作用為滋陰降火、益氣養陰。

慎吃人參、當歸、貝殼、辛辣

患者在飲食方面，需留意不宜進食辛熱、煎炸等刺激食物，如辣椒、胡椒、蒜、羊肉、麻辣火鍋、燒烤，以及咖啡、濃茶、煙、酒等，以免上火。此外亦不宜隨便服用人參、當歸、鹿茸等藥性溫熱補藥，避免過度溫補加劇陽亢失調。含豐富碘質食物，如貝殼類海產、紫菜、海帶等亦應避免食用。患者可多食用有清潤作用的蔬果如蓮藕、綠豆、荸薺（馬蹄）、冬瓜、雪梨等，以平衡寒熱。

練腹式呼吸「調息」減壓

起居方面患者需注意保持充足睡眠，避免熬夜。由於晝夜節律會影響健康狀况，因此建議患者維持日出而作，日入而息的生活規律，不宜從事日夜顛倒的工作。為減少對身體造成刺激，平日宜學習保持心平氣和、隨遇而安，避免情緒經常大上大落，減少參與會導致精神亢奮的活動，如看驚悚電影、聽嘈吵音樂、去狂歡派對等。過分趕急緊湊的生活安排或競爭激烈的工作環境，均不適合癭病患者，否則容易加重病情。

平時性格容易緊張焦慮、多疑、急躁易怒的人，不一定是甲亢患者，但必須小心勿使自己長期處於高度緊張狀態，否則在過度透支的基礎下，一旦遭遇突如其來的壓力，有很大可能導致陽亢陰損失調，有害健康。透過學習自我鬆弛，使情志調和，平衡陰陽。

學習放鬆減壓，建議從調整日常呼吸動作入手，中醫稱為「調息」。對初學者而言，可以嘗試練習腹式呼吸，透過緩慢而有節律的呼氣吸氣動作，讓全身鬆弛。

腹式呼吸鬆弛法：

1.找一個安靜、舒適的環境，可坐着或躺着。雙手放肚臍上方，中指指尖輕輕互觸，摒除雜念，專注呼吸時的腹部動作

2.慢慢用鼻子吸氣（約4秒），其間放鬆肚子，體會一下空氣進入鼻子、胸腔、腹部的感覺，會發現腹部隨吸氣動作慢慢隆起，使原本輕觸的手指分開。在吸到極限時，屏息閉氣約3至5秒，保持放鬆

3.慢慢用嘴巴呼氣（約7秒），呼氣速率保持平均，體會呼氣時腹部慢慢往內壓縮、肩頸位置逐漸下降的放鬆感覺。在呼到極限時，放鬆屏息3至5秒

4.重複10次，可按個人身體狀况改變呼吸的深度和速度

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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