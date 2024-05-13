購物狂買不停 強迫症、抑鬱真元兇

因為新冠疫情令消費模式轉變，「宅經濟」興起，網購成為生活習慣，購物變得更方便，會否引致更多「購物狂」出現呢？

購物狂，稱為強迫性購物症（Compulsive Buying Disorder，CBD），曾經被收錄於《精神疾病診斷與統計手冊》第三版（DSM-III）， 但由於研究數據不足及在醫學界未有一致定論，第四版已刪除有關診斷。

藉購物慰藉心靈 事後有罪惡感

CBD大多數由精神及情緒問題引發，患者或伴隨強迫症、焦慮症、躁鬱症或抑鬱症等，屬衝動控制障礙行為問題，因自控能力出現障礙，患者會透過購物以獲取心靈慰藉，但購物後又出現罪惡感、迷惘，情况不斷重複。精神科專科醫生黃宗顯解釋，CBD會經歷4個階段，首先是期望，經常感到一股衝動，想着一些物品及思索如何購物；緊接是準備，例如上網尋找產品資料，以及預算要怎樣付款；之後便是購物，此階段患者情緒最為高漲，並產生愉悅感；最後一個階段是消費過後感到失落，亦自覺行為有錯。

黃宗顯及邁步兒童發展中心臨牀心理學家朱嘉麗分享幾個受CBD困擾的案例：

個案1：強迫症患者 瘋狂購物傷感情

女性，20歲出頭，因強迫症到精神專科求診，被發現同時出現嚴重CBD，喜歡購買精品及擺設，即使疫情期間減少外出，都繼續網上購物，數量多到家中無法存放，要租用迷你倉，不但財政出現問題，更影響與同居男友感情，幾近分手。最後女事主為挽救感情而主動求醫，積極配合藥物及心理治療，強迫症病情受控，沒再瘋狂購物，和男友和好如初。

個案2：患躁鬱症 狂買衫打扮求自信

女性，20餘歲，疫情期間因工作及生活壓力，常常情緒低落而到精神專科求醫。求醫期間，醫生發現她經常濃妝豔抹，穿戴誇張，方知她經常網購衣飾，其後診斷患上躁鬱症。當她情緒高漲時，自覺要認真打扮才有自信，會不斷購買新衣服，但此舉未能紓緩情緒，反而令經濟陷入困境。最後透過藥物治療，並按治療師建議取消所有信用卡，病情逐漸好轉。

個案3：患ADHD 缺自制力借錢購物

女性，20餘歲，因工作常常犯小錯被上司責罵，情緒低落而向精神專科求診。治療初期沒明顯改善，其後她透露每次求診後便到商場購物，專買手袋，其後愈買愈多，花光所有積蓄，並向家人借錢。最後診斷她患有專注力不足／過度活躍症（ADHD），常衝動行事缺乏自制能力。

個案4：偏執追完美感焦慮 購物減壓

男性，20餘歲，本身是資優學生，大學畢業後成為專業人士，但性格偏執，事事追求完美，家人對他亦要求極高，以致出現焦慮不安情緒，經常四出購物減壓。因本身家境富裕，起初不察覺問題，但發展下去，多張信用卡「碌爆」，家中囤積物件愈來愈多，最終向臨牀心理學家求助，接受藥物及認知行為治療。

網購風氣不會助長「購物狂」

雖然現時網購風氣盛，但黃宗顯不認為會令「購物狂」增加。他指出，患者必須本身有此傾向或其他情緒、精神問題才會引發。朱嘉麗亦指出，疫情後確有不少人有焦慮及抑鬱，她曾接觸過有患者購買大量口罩、消毒用品及檢測產品囤積家中，不過，那是由於情緒影響了理智分析，與網購普及化無直接關係。而且，不少CBD患者為了購買心頭好，會不惜長途跋涉，故不存在因購物方便了，令患者增加的情形。

藥物+認知行為治療 大多痊癒

黃續說，CBD患者經常在腦海盤算購物計劃，如不實行便會焦慮不安，必須透過購物來釋放情緒，有不少病患如上述案例，俱為20出頭的年輕女性，而她們求診原因均不是失控購物，而是各種情緒問題。CBD患者一般都有精神科或情緒病「共病」，女性佔八、九成，平均發病年齡為30歲，他們需借助購物紓緩負面情緒，部分更因購物引發快感，令心癮愈來愈大。不過，患者只要透過藥物及認知行為治療，大多數都能痊癒。

朱嘉麗補充，CBD要分階段治療，大部分病患雖知自己問題所在，卻無法自控，故治療除了心理層面，亦要與精神科或家庭醫生合作，利用藥物控制情緒，再輔以減壓練習、認知行為治療，最重要一環是家人及朋友的支持。她舉例說，會建議患者取消信用卡、每天限帶現金數額、想購物時盡量找人陪伴，以及多問自己購物需要，拖延購物時間線，制衡衝動。

文：彭彥怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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