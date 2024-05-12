明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

盤中食事：探逆權城市 嘗大麥黃花魚

【明報專訊】周六是韓國5‧18光州事件44周年，此前重看了一遍《逆權司機》。其中一幕尤其深刻，飾演的士司機的宋康昊隨德國記者到天台拍攝光州的示威情况，他掏出女途人贈送的飯糰，大口啃嚥，一邊稱讚全羅道是美食之鄉。接續民眾遭軍隊武力鎮壓，那名好心的女途人在宋康昊面前被軍人暴打至頭破血流，這顆飯糰成了一道覺醒的契機。

全羅慶尚 世紀紛爭

全羅道的說法源自朝鮮太宗十三年（1413年）把全國行政區劃分成「朝鮮八道」。處西南方的全、羅二州、光州及濟州島，稱為全羅道，另有京畿道（今首爾）、慶尚道（今慶、尚二州，處東南方）、江原道（今江陵、原州，處京畿道東邊）等。在現今韓國社會仍廣泛使用，特別是在提及一人出身時，會以這些稱呼來交代該人的故鄉地區。慶尚道與全羅道素有地域對立的問題，兩地矛盾可溯源千年前的後新羅時代，新羅國（慶尚道）在7世紀及10世紀兩度滅百濟（全羅道），百濟國歸服為新羅臣民，及後的高麗王朝更有百濟人不得為官的禁令，全羅道一直遭受政治、文化上的打壓，久結嫌隙。近代韓國政治也存有這些地域紛爭，朴正熙、全斗煥、盧泰愚、金泳三、盧武鉉、李明博、朴槿惠和文在寅均為慶尚道出身的總統，每逢選舉都會牽扯出兩地分歧。而1980年的光州事件，時任總統全斗煥下令鎮壓全羅南道光州，深化兩地對立。

物產豐富 全羅道被譽美食之鄉

撇除政治，地域分歧可涉小至飲食口味、性格性情等部分。全羅北道被稱為「藝鄉」，因傳統文化及藝術發展興旺，如全州現保留大型韓屋村；全羅南道因盛產稻米、大麥、綠茶、海苔等，沿海城市如木浦、麗水等魚獲豐富，黃花魚便是其中一種主要魚類，故以飲食文化見稱。屬全羅南道的光州，為泡菜（辛奇）發源地，美食多不勝數，如鴨肉湯、無等山大麥飯、松汀肉餅等，也有大麥黃花魚定食、牛肉煎餅等。仍未春至之時，即興去了一趟全羅道之旅，在光州避開了首爾街道充斥廣東話的聲浪，但天氣不似預期，行程草草了事，探店美食只嘗了大麥飯定食及大麥黃花魚定食。

說好光州故事

飲食不是到訪光州主要誘因，隨便在Google Maps挑些四星的韓食店，因此起初弄不清大麥飯和大麥黃花魚定食的分別。近郊的無等山大麥飯雖較有名，但下着大雨，就在光州美術館附近嘗了一間家庭式經營的大麥飯定食。看似是家中媳婦的女生奉上各式小菜，大麥與白飯各佔半，小菜分量多得似二人份；指手劃腳教我用韓式辣醬，夾些小菜做成拌飯吃。與看似奶奶的長輩雖言語不通，盯着播放綜藝節目的小熒幕一起發笑。用有限韓文稱讚小菜十分美味，吃着吃着便吃光，奶奶呼朋喚友，叫坐房間外的客人看看我這個食量很大的外國人，邊笑着邊道謝，結帳後從人情味的小平房，回到山腰冰冷的博物館群，看着空蕩蕩的展廳，如何用大韓國本位的角度，說好光州故事。

地貌轉變重塑歷史意義

特別是國立光州博物館，展出陶器的展廳令我想起香港西九的故宮文化博物館，展品同樣稀少得令參觀者心虛，但策展方向卻大膽，從東亞角度出發，以陶瓷發展史說着物流、海運的交流，文化上的影響等整個區域的地緣歷史視野。展品簡介除了韓文、英文，還有展覽中提及的國家的語言，如中文、日文、越南文等。這道氣場如同博物館建於民居群的山嶺，偌大的建築形成景觀的反差。隔天到城市的另一邊，5‧18民主廣場與國立亞洲文化殿堂（ACC），5‧18鐘樓、各種紀念雕像，與新型大型的文化藝術中心融為一體，地貌轉變，為歷史烙印、傷痕重塑意義， 吸引不少年輕人來參觀， 在生活化空間提着不要遺忘的往事。

沿街散步 置身歷史場景

連日被迫待在室內，空虛感來襲，晚上散步途中來到一個十字路口，路標和行人隧道掛着5•18事件的黑白照，在路口呆望車來車往的道路，半晌間如凝神於此地曾經的遊行示威和槍林彈雨的種種場景，歷史感忽遠忽近，滲透在城市的各個空間。回到高速巴士站附近，到訪一間家庭式經營的餐廳，嘗嘗曾被奉為宮廷料理的大麥黃花魚。因是韓定食又是一桌小菜，這次沒有大麥飯，以透徹的冰凍抹茶泡吃白飯來解黃花魚的膩，十分適合夏天，以及室內暖氣往往過熱的韓國寒冬享用。做法是把黃花魚風乾後，以大麥來防霉保存，食用前用洗米水浸泡，再蒸至軟身。黃花魚肉帶鹹香鮮味，外層略有嚼勁，內裏仍有油脂而保有柔嫩質感，有人說像日本的一夜干。尾聲送來一杯有些像五味子、甜甜的草藥茶，好奇問道材料（圖片是一堆像柴枝的草藥，找不到中譯，結果不知道是什麼），與看似三十出頭的太子爺閒聊了幾句，他曾在香港實習，說着一口流利英語，在首爾的大學讀畢商科後，回鄉結婚生子，替父母幫忙打理這家頗有名氣的小店。看着他與父母和妻子逗着孩子玩的畫面，似掃去店外街景的一片灰濛。

光州的藝術行銷

相較光州，全州是觀光勝地，主要景點、商圈環繞韓屋村，色彩斑斕，好不熱鬧；光州以民居為主，作為象徵韓國民主化的城市，韓國政府以藝術作為這座城的行銷。最有名的是光州雙年展，過往邀請如艾未未等國際及本地藝術家，以5•18事件為題創作裝置藝術，散佈光州各處。今年9月將舉行第15屆雙年展，以藝術如何扮演修復人與人交流為題，屆時光州將熱鬧起來，又是另一種城市面貌。

旅程最初，源於心心念念白羊寺靜觀師太的手藝，但名額有限，只能報名一般禪修，在大雪強風中留宿一泊二食，食堂齋菜樸實，早起誦經，助僧侶沿山路剷雪，別有一番禪意。乘便車隨同團的當地人到了木浦，在韓劇《德魯納酒店》取景地晃晃，走到大街，只見商店食店在周日傍晚盡是蕭條，又是一番錯過。

有點後悔沒有買黃花魚乾回港，在香港韓式超市遍尋不獲，試了好些方法自製魚乾，焗爐低溫烤乾風味頗像，而大麥也難找，買錯了韓國產的糯麥，結果用日本產的押麥才對，而抹茶也不用太考究，一般茶包比茶粉少些澀味，更適合配飯。或許將來有機會再到光州一趟，把那些錯過的美食與風景補上。

食譜

【蒸烤黃花魚。材料】

．急凍去骨黃花魚……適量

．洗米水……適量

．鹽……少許

【做法】

1.預熱焗爐，烤盤撒少許鹽防黏，再放上已解凍的黃花魚

2.100℃至150℃焗兩至三小時，至魚身乾透

3.烤乾的魚肉可放雪櫃備用；烹飪前泡洗米水1小時，刮走魚鱗及用清水洗淨

4.大火蒸15分鐘，關火焗5分鐘；食用時可配凍抹茶及白飯

【大麥飯。材料】

‧大麥……1嘜

‧水……2嘜

【做法】

浸泡半小時，以1：2 水量用電飯煲煮熟。食用時可混入半份白飯，配韓式小菜做成拌飯

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞