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2024年5月12日星期日
星期日生活
星期日生活
首爾人相信垃圾分類回收就是整潔
白兔與黑豬的距離
打開垃圾：提供空間工具 化廢為寶 首爾升級再造見成果
同場加映：我沒有孩子，但我亂入了BB展
同場加映：香港電影的圍城想像——從《九龍城寨之圍城》說起
老少女之麻糬周記！
無名周記：難以說清的反猶爭議
開門讀書：古典樂界Ken
周日話題：我們與肺癌的距離
誰人日記：門診三分鐘 台下十年功
周日話題：獄外人生 不再下沉——反修例出獄青年遇上前政務官
圖文城市：2004的352×228
五音筆傳：2024嘻哈巨頭的是非之年
#027 金魚囝
作者與版權 關係非必然
放心寫作：#87 致不夠善良的我們
讀者來信：〈怎麼的忠告能讓你最快樂？〉
阿貓阿狗：#23 物理治療
movie chic. movie style：《九龍城寨之圍城》 男性情誼異托邦
論語電影：2024年是屬於《 從今以後 》的，暫時
家明雜感：《落葉》 似冷還暖的戀人絮語
影片簡評
單元連載：香港書97
星期日文學‧保羅奧斯特的後現代幻影
{社區發展達人}冼昭行 投身地方工作 留住薄扶林村 社工退場 為社區發展尋突破
盤中食事：探逆權城市 嘗大麥黃花魚
ways of seeing：外傭圖文集訴鄉愁 冀詩畫破成見 「我們不只是傭工」
通識導賞：無法馴化的樂韻 貝多芬第九交響曲 左右翼皆愛 200年來詮釋各異
無定向學堂：報道審訊損私隱？ 訪律師傳媒 透視背後考量
影片簡評
【明報專訊】《 正欲》IIA
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老少女之麻糬周記！
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