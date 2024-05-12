明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

同場加映：我沒有孩子，但我亂入了BB展

【明報專訊】育兒是一件大事，對政府來說關乎社會勞動力，對家庭來說是傳宗接代、生活和意義的重心，對商家來說則是龐大的商品和服務市場。這件大事並非人人參與，世界大概可分成兩類人：育兒的人，不育兒的人。

作為沒有孩子的人，這件事於我事不關己，但自從有親戚朋友懷有小孩，我旁觀了小孩和媽媽同時誕生。為表心意送份禮物，我去了BB展——一個有些圈子毫無感覺，另外一些人視為盛事的母嬰產品展銷會。我發現逛一次BB展，既看到港式育兒的物質基礎和觀念，也見到母職身分如何被形塑。

商家邀入會 迷你倉招租

常說近來消費市道差，又說港人不願生育，但BB展光亮的會場呈現相反的景象，這裏氣氛興旺，有排隊付費的人龍、一人拖喼一人推嬰兒車的爸爸媽媽。無論是準爸媽還是新生爸媽，都在這裏掃貨攞着數。

育兒究竟需要多少物品？我找不到歷年BB用品的統計，但我相信肯定隨時代發展愈來愈多，愈來愈精細，而BB展正是嬰兒物質世界的大觀園。我沒有孩子，來到BB展真有種「劉姥姥入大觀園」的感覺，各種五花八門的嬰兒產品目不暇給。統計BB展的推薦產品和其他資料，發現新生兒衣食住行的物品至少有80項，單是餵奶就要準備口水肩、哺乳巾、奶泵、儲奶袋 、奶瓶、配方奶、奶粉盒、暖奶器和奶瓶消毒鍋等物資，可見生兒育女不單帶來新生命，還帶來物品的堆疊、家居空間的佔領。那怎樣才能多一點空間？沒想到，BB展內竟有迷你倉公司對準這個痛點，以「給孩子多一點成長空間」招徠，有點好笑，也有點港式諷刺。

大概因為大多BB物品需重複購買，BB展是大型個人資料收集現場，商戶希望你先出賣資料入會，後成為忠誠的「現金奶牛」。掃二維碼、登記會員、拿贈品近乎是每個攤位的指定動作，力圖將你納入他們的日常推銷範圍。我參加過書展、婚展、美食展、家居展，還沒見過其他展覽的商家如此樂此不疲地招你入會，力推社群營銷。有趣的是，入會也跟性別分工密切相關 ，媽媽往往是預設入會的家庭成員，如很多奶粉商都設「媽媽會」。當然不是所有商戶都謝絕男性入會，但我在一個攤位上聽到有爸爸投訴商戶不歡迎他入會。像我這樣的男性填資料入會，也經常被問：「媽媽呢？媽媽今日沒來呀？」

英文教材過萬 指紋測先天優勢

在眾多育兒物品前，港府新政2萬元生育獎勵金相信不算好花。前些年拿到消費券，很多人藉機買高單價產品，在BB展有哪些高單價產品呢？我一開始以為是BB車、BB牀、BB汽車座椅這些大件貨，來到現場才知道教育、醫療和金融產品才是大宗。一套盛惠過萬元的卡通人物英文教材，媽媽懷孕6個月就可以聽，據說這時期就已是「勝負的關鍵」。職員推銷時還展示教材的神奇效果：BB原在牀上又哭又鬧，學習機一開，瞬間安份守己，笑逐顏開。

另一家英文線上課程則供3歲人兒入讀，每星期小孩可與外籍老師說英文，40節課7500元左右，職員推銷的賣點是「老師均為經驗豐富的英美澳加教師」。我一聽不以為意，後來職員補充：「我們不像其他機構，請很多菲籍人士和黑人，我們的老師保證來自英美澳加。」原來魔鬼在細節，White supremacy和種族歧視早就暗藏在孩童的英文教育中。

為人父母，當然希望子女身體健康，茁壯成長，BB展也是很多醫療機構進駐之地，提供敏感源測試、疫苗加強套餐和臍帶血等服務。前兩個項目索價幾千至過萬元，臍帶血則高達五六萬，廣告更稱「人一生之中，只有一次儲存臍帶和臍帶血的機會，你豈能錯過？」這些醫療項目是否必要因人而異，大概很多時家長都為求安心，覺得做多比做少好。所謂「窮有窮養，富有富養」，這句話在醫療服務上尤為明顯。同樣地，初生嬰兒的保險也是悉隨尊便，豐儉由人，我知道保險世界強調「盡早投保」，但沒想到嬰兒呱呱墜地就可月供幾千元投保，一出生就被資本主義的金融化世界接住，多麼有保障。

除了醫療機構的檢測，BB展也有被質疑為「偽科學」的大腦皮紋測試，據說只要花千元採BB指紋，就能得到「孩子使用說明書」，有助了解孩子的先天優勢和適合哪類型學校。聽起來既像廟街算命風水，又像今期流行的16型人格，信則有，不信則無。

推紮肚纖體服務 媽媽「服美役」

在BB展裏，還有很多產品和服務面向媽媽，如雞精、孕婦裝、護理按摩、月子餐、上奶湯水等。我尤為始料未及的是各種醫美服務，從消除妊娠紋、改善膚色到紮肚纖體，推廣廣告所說的「產後超越產前」，這些服務也是BB展內較高單價的服務。

本來女性已常常按主流定義的審美，節食減肥美白「服美役」，沒想到媽媽十月懷胎後，還被鼓勵迅速回到「服美役」的隊伍。我不禁感嘆，做人媽媽真艱難。成為母親是艱難的身體經驗，不但要在約40周內謹遵醫囑，控制和監察身體異動，還要隨着胎兒成長，面對荷爾蒙變化、小腿抽筋、靜脈曲張、腳痛、肩頸痛與腰痛。到終於熬到頭，媽媽要馬上進入另一種身體規訓：女性的身體一方面被期待結婚生子，另一方面被要求永續經營自己的美貌身形。

在BB展會場中，很多「靚媽」明星成為美容公司的廣告大照片，以羨煞旁人的姿態呈現「青春常駐、纖細如故」的形象。然而，這些漂亮的明星也在販賣孕後媽媽的容貌焦慮。在主流審美中，分娩後的媽媽脂肪累積、大肚子、乳房下垂、膚色有變，被視為女性吸引力下降，美容產業於是趁虛而入。本來生育後的身體三個月左右便能慢慢恢復，有些紮肚商家就以瘦身和恢復完美體態的名義介入。孕後媽媽私密處或有膚色變化，商家就推出「粉嫩養色術」，聲稱可「回復少女粉嫩」。借用曼恩（Kate Manne）說法，這些美容公司其實非常「厭女」，她們打着「讓媽媽重拾自信」的旗號替父權管秩序，要求女性符合某些審美規範，表現出女人該有的樣子。換言之，她們是以美麗之名的「厭媽」！

當然不是所有媽媽都認同此說，但BB展的美容廣告正反映出，當代香港母職的理想形象被塑造成第一輪班工作賺錢，第二輪班照顧孩子和做家務，還包括第三類勞動——美學勞動。女性生育後要投入資源和努力，維持自己的美貌身形，令自己「看起來沒生過孩子」，一旦無法滿足這三種期待，很可能被視為「不夠好」，這個世界對母親真是苛刻呀。

《別教出混蛋》重孩子言行

經過兩小時的物質和視覺衝擊，離場前我累到要坐在講座區休息。我想不到買什麼BB禮物，但看着袋中的各種小贈品，已經湊夠一個禮物套裝，也就沒回頭買東西了。此時講台正有嘉賓分享playgroup錦囊，大概講怎樣玩playgroup能啟發孩子潛能，提升各種能力。我想起一本很喜歡的書，叫How to Raise Kids Who Aren't Assholes（中文譯名：別教出混蛋！），書裏討論了一些很重要但沒出現在BB展的育兒課題。

這本書講述如何教育下一代不要霸凌、厭女、種族歧視、自私，培養孩子善良慷慨的特質。如果我們的社會朝這個方向發展，多着眼孩子的言行舉措，不知道會不會有更多人願意生育下一代呢？

文、圖˙艾迪

美術•劉若基

編輯•周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞