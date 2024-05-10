隨心向音樂劇進發 謝雅兒堅守「演唱魂」

憶快譯通錄音 大學踏歌唱路

最初聽到《填詞魂》是在Ig上看到一條短片，那時《填詞L》才上映幾天，還未進場觀看已對電影和主題曲留下印象。影片中的女生上身穿著印有「CUHK SOWK」字樣的棗紅色衛衣，下身穿短褲、踢拖，一身「山城頹look」在香港中文大學邊行邊唱《填詞魂》，她聲情並茂，充滿感染力。影片女生就是謝雅兒，而她的歌唱路正是從中大開始。

謝雅兒自小接觸音樂，讀小學時有個特別嗜好，是利用快譯通錄下自己的歌聲，「我從小就很喜歡唱歌，但本身性格有點害羞，又不太會表演，所以整個中學階段都沒有參加過任何比賽，直到大學就覺得要趁這個時候試一下」。自大學起，謝雅兒熱中於參與校內歌唱比賽和音樂劇等舞台演出，又到街頭busking，累積經驗。大學社工系畢業後，她成為半職社工，其餘時間都投入在音樂中。

在《填詞L》前，謝雅兒曾為動畫電影《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》演唱主題曲《聚散的用意》，亦配唱過不少廣告歌。2017年，她參加內地音樂綜藝節目《我想和你唱》第二季，與歌手胡夏合唱《愛夏》；同年參加台灣歌唱比賽節目《希望之星》，下班就趕飛機到台灣綵排，又試過在台灣機場過夜再乘搭最早航班回到香港上班，「沒有拿到很好成績，那時候純粹是累積經驗，很開心，發現自己真的很喜歡唱歌」。

唱歌以外，謝雅兒也會作歌。第一首原創歌《這個你》寫給大學朋友，「有一個一起玩音樂劇的朋友，他／她那時候正在經歷人生挫折，狀態很差，我也很心痛，我就想寫下這件事」。謝雅兒說自己是個感性的人，容易受身邊的人和事所觸動，「很有感覺就會很想寫下」。她陸陸續續寫下不少廣東話及國語原創作品，在2020年以獨立唱作歌手的身分在香港出道，推出第一首單曲《不能回家》和首張迷你專輯《光》，收錄了《別愛我》、《光》和《那片海》。她舉例《光》寫於2016年，當年6月九龍灣淘大工業村迷你倉發生4級大火，那時她一直看着直播，雖說不在現場卻好像親身經歷，最後兩名消防員殉職，謝雅兒以歌記載消防員的英勇和犧牲。

執著成績失初心 後赴台試煉

不過出道僅僅一年，謝雅兒就轉移到台灣發展。「因為我自己的歌主要都是國語歌，其實一開始我跟現在的監製（王建威）都有想過去台灣，但是因為疫情各樣影響，不如就先在香港發表一些做了的歌，然後再看看怎麼樣。」迷你專輯中的《別愛我》曾入圍2021年香港電台「第43屆十大中文金曲」國語歌曲獎，謝雅兒亦入圍新人獎，但她看見坊間沒有什麼反應，於是把心一橫前往台灣試煉。

「當時去到台灣其實都挺迷惘，由大學畢業開始到一些出歌的經驗，好像都是浮浮沉沉，自己有很多不開心的情緒。」謝雅兒憶述她在香港出歌時太着重反應和成績，遺忘當初喜歡音樂的本質，「以前可能會覺得寫歌、想做一個流行歌手就要去到某一個大平台，或者某一個舞台唱歌，人家才會覺得你是一個歌手。我很努力地做了一些歌出來，希望多些人聽，但是好像都不是很順利，反而忘記了一開始很單純喜歡音樂、唱歌這回事」。謝雅兒在那段迷惘日子創作了《填詞魂》的demo（樣本歌曲），原名為《有用的人》。她憑歌寄意，譜寫迷失方向時的心聲，「首歌關於很想成為一個有用的人，但是很難啊」。國語歌詞寫到：

要學着忍耐學着再聰明一點

因不一樣的痛才不會太明顯

隨着人群改變 圓滑一些 再多一些妥協

是成為有用的人必經的考驗

是不知不覺掉失自己的情節

是用盡力向前 還是停在邊緣

記憶中的小孩 已走遠

黃綺琳製作《填詞L》時找來音樂監製王建威做配樂，王建威知道導演需要一首主題曲貫穿整套戲，與謝雅兒長期合作的他剛好認為《有用的人》抒發的情緒跟主角羅穎詩（鍾雪瑩飾）相似，於是他向黃綺琳引薦，黃綺琳為歌曲重新填詞，演變成貫穿電影的主題曲《填詞魂》，交由謝雅兒演唱。

奪獎喜獲看見 「但終會過去」

電影中《填詞魂》是從幾個版本演變而成。第一是羅穎詩亂填的「髮菜」版本，第二版本是王曉東（ANSONBEAN飾）唱的《夢想太貴》，第三是羅穎詩去到台灣，憶起自己想成為填詞人的「最後結局」版本，而最後的主題曲版本《填詞魂》就是《夢想太貴》和「最後結局」版本的結合。謝雅兒指出，《夢想太貴》很貼近她一路以來，從喜歡音樂、大學畢業不做全職社工到追夢的那段經歷，而「最後結局」版本則把整個故事昇華，她對「難得我耗光一世努力才放棄／曾花過力氣不過未令人銘記」、「任你怎麼禁播／夢裏當天我有快樂過」這兩部分的歌詞深受感觸，「好像不止是一種難過，或者不得志，而是在過程裏面領略了夢想的力量，整個合作是一趟治癒的旅程」。

旅程有高低起跌，經過時間沉澱，謝雅兒不再像以前那般執著於成績，渴望成名。歌曲即使獲頒金像獎，她感慨：「這些獎項或者這些成就，固然令我很開心，覺得自己努力了一些東西，終於有被看見，但是也終會過去，很多熱潮各樣東西都只是一時而已，我之後還是會做自己喜歡的事。」謝雅兒說她不是一個擅長規劃的人，比較隨心，就像之前在台灣參演音樂劇《徽因》和《I Love You, You're Perfect, Now Change》，開啟新的發展路向。

問到假設要於歌手和表演之間作選擇，謝雅兒歪頭思考，猶豫幾秒後回答：「最喜歡啊……很難選，因為一個是透過聲音去表達自己，一個是用角色，兩樣我都很喜歡，但我覺得我目前想努力的方向是音樂劇多一點。」接下來她將會在台灣修讀表演課程，不論是成為「唱歌L」或「表演L」，她仍會找一些方法，讓自己繼續堅持下去。

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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