【東京】黃牛黨奇聞（上）

上月中，我在東京新橋演舞場觀看一套名為《祭GALA》的舞台劇，由STARTO（前傑尼斯事務所）旗下組合Snow Man其中3人主演。大部分日本歌手藝人的現場演出門票要從Fans Club（下稱FC）抽選，在日本處於爆紅狀態的他們，能抽中門票的機率可說是微乎其微。以東京巨蛋演唱會為例，能容納55,000人的會場對去年100萬的FC人數，每個帳號可以抽兩張票，並假設有50%至70%會員參與抽選的話，2023年3場東京場次每6至8人中只有1人能去看。「祭GALA」的話，便是（抽選FC會員數×每個帳號2張票）÷（座位數1428席×37場公演）。雖然今年FC人數突破135萬，但由於不是全員參與演出，當只有30%至50%的FC會員抽選好了，結果也很可怕——每15至25人中才有1人有得看。門票愈搶手，在轉賣網站上的售價愈高。搞笑的是，在日本只有高價轉賣才觸犯法律，所以列明了使用守則的轉賣門票網站本身並沒有違法。

說回遲了1.5小時開演的舞台劇，發生問題的是第一行的正中間區域，跟舞台相距僅1.5米。也是所謂能看到毛孔、聞到體香，甚至能被演員汗水灑中的天價座席。有多天價呢？查看4月29日最後一場公演，黃牛把同樣區域炒至53萬円，按最近超低匯率結算為港元26,000。即使最後一場價格會被抬高，4月中的演出也大概需要二三十萬円。

有前傑尼斯事務所藝人演出的門票上，都會印上會員的名字，例如我抽中的門票上便印有我的英文全名。間中場地職員會抽樣進行「本人確認」，要求觀眾出示能證明身分的證件，證明這張門票是本人購入。若發現名字不同，便會被請離場。為防止被「本人確認」，轉賣網站並不會列明座位號碼，只會列出如「第1行7～30號位置」這種大概的範圍。當然愈貴的位置愈容易被職員檢查，除了被請離場、損失金錢，還有可能被FC永久列入黑名單。在日本買黃牛睇偶像，都是拚了命的。

（待續）

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

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