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開眼 大都會文藝誌

【高雄】揸兜與No Doubt的藝術

【明報專訊】我的兩個外置硬碟於大約半年前壞軌，10年的寶貴回憶和資料頓時化為虛無，手上剩下冰冷的空殼，心情跌宕了好一段時間後，個半月前決心直面二次失去的恐懼，出發前往高雄，拿去修理。本是裝滿佳餚的人生紀錄，如今只剩下一個兜，巧妙地呼應着今次前往觀賞的展覽，由香港藝術家馬南柱策展的「揸兜光譜‧茜利妹台灣個展」。

茜利妹（廣東話意謂「犀利妹」）於香港土生土長，早年於香港從事電台及電視節目主持人、電影及舞台劇演員，2021年來台後於台北藝術大學修畢「文創產業國際藝術」碩士，其畫作先後入圍台灣美術館「111年全國美術展」及台北藝術大學「YAHON當代藝術創作獎」，主演之劇情短片《老家》獲台北「2023金片子大賽」的「評審團特別獎」，並獲邀於「2023台北金馬影展」進行世界首映，如此亮麗的招牌何以自稱揸兜藝術家？從展覽可一窺端倪。

展覽地點位於高雄前金區的正旅館地庫，是一個無窗的空間，地庫微涼的溫度襯托着揸兜的主題氣氛，數十幅作品掛在牆壁上，有些則似是隨意地擺放在角落與地上，牆壁上也有大大小小不算工整的親筆手寫字，腦海出現的是從前於香港街頭可見的九龍皇帝曾灶財街頭塗鴉，猶如帶我重回香港的街頭。作品充滿香港特色，其一讓我感到深刻的是4幅正方形「門系列」的粗口字，作品上把「小」、「西」、「九」、「七」、「能」從「門」中強行扯開，然後放大、縮小、搓圓、撳扁，字不再是本身字的形態，而是把字當成圖畫看待，不像中國書法般追求線條的美，反而從形態的扭曲滲出藏在字底下的激情。

場地中有一個小小的凹陷的方形牆壁，上面寫着她從前會考美術科考獲「U等級」的事迹，呼應着揸兜的主題，「U等級」即Unclassified——無法被分類，U形狀像一個兜，結合這個陷於牆壁的位置，放大了教育制度分類評級對考生的粗暴，也訴說着無數無法被分類者的掙扎故事，或許需要有強大的絕地反彈的決心，才能堅定地擁抱着熱愛的藝術繼續前行。引述新聞稿的內容：「展覽以《揸兜光譜》為名，展出27組，共50幅畫作，作品媒介分別有壓克力、水彩、數位拼貼及數位彩繪，取材以人像為主，透過多幅自畫像，她記錄了對成長地香港的情感在2019年之後的變化。」

放眼國際，香港藝術家於世界各地依然持續地創作，作品的聲音如今透過海底電纜傳送到別的國度，讓有耳者聽見，他們可能無法被分類，然而假若把兜甩掉，也就no doubt了。

作者簡介：編劇，黑目鳥劇團藝術總監，目前為台北藝術大學戲劇學系博士學生

文：鄧世昌

[開眼 大都會文藝誌]

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