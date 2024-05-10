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Friday Planner：本地薑

【明報專訊】「本地薑唔辣」，人很容易輕本地、貴來佬，今回推介本地藝術家，自家飯也香。

Sovereign傑出亞洲藝術獎入圍藝術品在中環H QUEEN'S 9樓展出，今屆30名入圍亞洲藝術家有近三分之一來自香港——生於斯，長於斯，許多創作題材取自香港。獨立攝影師郭浩忠的Geolocation 404取自香港真實事件，回歸3年後，一名中度智障青年在鬧市失蹤，後來到了羅湖口岸，因身上毫無身分證明文件，入境處誤將他「遣返」內地，他的母親自此跟他分隔兩地，尋找失蹤兒子20多年，Geolocation 404便結合事件相關的照片和其他檔案資料創作。

歷史事件經過時間而具備意義，雕塑亦因特定時空而具有意義。本地藝術家劉家俊受哲學家班雅明啟發，古典藝術品的「靈光」存在於當下空間和時間，即使後來複製，亦無法複製當下的空間，以及為時人帶來的震撼。於是劉家俊故意將香港雕塑「抽離」原來地域，透過複製影像「搬」古典雕塑、維多利亞女王銅像和伊利沙伯女王蠟像等到廢墟、裝修工地。在《為女王與女皇拍照》，劉家俊將伊利沙伯女王蠟像「搬」到維園，背向維園的維多利亞女王銅像，彷彿為兩者合照。

劉家俊作品正於黃竹坑SC Gallery展出，展覽「無有之像」同場還有陶瓷藝術家陶啟安的作品。陶啟安發現動漫許多法器和武器參考古代聖物而重新設計，同時重新賦予新解讀。於是他仿效考古學，仿製古代聖物和法器，透過其符號重新製造意義，塑造歷史氛圍既虛且實。

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[開眼 藝述速遞]

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