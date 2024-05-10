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代入非人類視角 《害獸》游走自然

【明報專訊】「發展才是硬道理。」類似論述在經濟自由主義社會普及，城市人漸漸習慣「摘去鮮花然後種出大廈」，人類跟自然恍如置於對立面。人類跟自然，非要你死我亡？舞蹈裝置劇場《害獸》就為社會做實驗，嘗試尋找人和自然的另一種關係。

人是自然一部分

人跟動物的衝突每日都會發生——白鴿三五成群對決都市公共衛生、突如其來的牛和野豬對決交通安全，野生動物被視作都市運作的麻煩。《害獸》聯合創作黃嘉瀛留意到「日日夜夜發生人和動物的張力」，當城市跟郊野共處的空間愈來愈緊密，人似乎需要尋找新一種跟自然相處的方式。她提到文化研究學者胡嘉明主張以非人類視角去思考，「不分人和自然，人是自然的一部分」，黃嘉瀛創作的劇場文本也由非人類視角出發。

到底怎樣才能以非人類視角思考？對黃嘉瀛來說，劇場體驗是投射社會未來的實驗場域。她跟電影導演許雅舒、舞蹈家黃碧琪，3個不同背景的人曾在實驗劇場《千高原》合作，沒有明確故事也沒有演員，由觀眾完成戲劇；3人再次聚首，《害獸》讓觀眾體驗與自然互動，自由游走於偽裝成自然景觀的場景裏。

互動裝置×舞蹈 引入聽覺體驗

黃嘉瀛形容場景裏的互動裝置宛如巨型雕塑，起初構思形態是一棵具象的大樹，後來決定塑造能讓人想像各種生命形式的裝置，它可像樹幹，可像不同生物，看起來也似皮膚，甚至是從地底伸出來的觸手，身穿乳膠衣的黃碧琪便跟觸手互動。舞蹈出身的她利用肢體引導觀眾游走，嘗試解放觀眾在劇場裏的能動，再不是靜靜坐在椅上看戲的角色。

乳膠衣服裝和場景裝置都出自黃嘉瀛之手，她稱選擇乳膠衣除了其性文化意涵，也因其質感酷似生物的膜，指向所有生物的共通點——任何微觀細胞都有細胞膜。擴至生物的宏觀形態，花瓣會包裹花蕊，直至盛放的一刻；哺乳類動物的胚胎包裹生命，直至新生命誕生的一刻，任何生命也是同樣。

人類體驗世界，往往被視覺壟斷，許雅舒特別處理《害獸》的聲景和錄像，聽覺恰恰是體驗自然不可或缺的一部分。觀眾入場前會戴上骨傳導耳機，除了聽到耳機傳遞的聲音，也聽到劇場環境內的聲音。觀眾其中會聽到環境錄音師簡僖進的田野錄音，田野錄音本來是他的個人計劃，今次引入到劇場創作當中。

除了人和自然的相處新方式，探索劇場裏的可能，也是聯合創作的3人所想。黃嘉瀛表示，劇場界剛從疫症中復蘇，劇場環境仍然未如理想，3人恰恰來自不同背景，試圖在劇場裏創造新一種劇場經驗，期盼「冒着風險的觀眾得到新體驗」。

害獸

日期及時間：

5月10至11日晚上8:00

5月11至12日下午3:00

地址：葵涌興寧路12號葵青劇院黑盒劇場

票價：$250

詳情：bit.ly/3WegcS5

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

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