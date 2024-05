麥影彤二推開遊戲大門 藝博射喪屍 戲謔藝術圈

調侃手法創作 畫廊伴實踐

以喪屍射擊遊戲戲謔藝術圈的想法,一直存放在麥影彤二的腦袋。

每次被人問起「接下來想做什麼?」她都會半開玩笑說要實行這個構思,但心底裏總覺得命題不夠嚴肅,不能當作一個展覽。行走藝術江湖逾10年,她漸漸形成自己的框架,「是很多藝術家會面對的問題來的,當你做藝術家很久了,你有個習慣在那裏,那個習慣可能是你一直關注的東西、你的手法是什麼,你很容易就會牽涉在那裏」。

畫廊個展緊接藝博會的大型作品,時間緊迫苦無構思,她便向畫廊總監提出這個想法,「你有這樣的想法想走出去,但是你還不知道它會推你去生或者去死,那一刻就要畫廊總監推一推」。調侃的手法,畫廊從前就跟麥影彤二一起實踐。

算命改名祈「Art運」

麥影彤二曾在12蚊店買下一枚能將表芯取出、剩下膠表帶的膠表,有朋友看見後用500元購入她這枚沒有表芯的膠表,但後來她在12蚊店再也找不到同一枚表。受膠表啟發,2020年作品Timeless模塑沒有表芯的膠表,讓來自法國的畫廊老闆戴上,戲仿名貴腕表廣告,那些廣告往往是外國人戴上腕表搔首弄姿。去年製作調侃藝術圈的處境喜劇《Art運降臨》,也讓畫廊老闆本色演出一角。

在藝術圈裏浮沉,生存要有「Art運」,或許從麥影彤二的名字可略知一二。不難推敲麥影彤二原名叫麥影彤,「二」是她在2017年找風水師算命,風水師算出35畫的名字更有利風水,於是她在33畫的原名加上兩畫的「二」,湊夠35畫。本以為只是富有玩味的計劃,麥影彤二一臉正經說:「改名後好像好了,好像好很多。」背後其實還有一個故事,找風水師算命的時候,她還要做兼職幫補生計。風水師向她索價1000元,但她提款後只得800元,「然後給了兩張百佳100元、還沒過期的禮券,問他收不收,他說收,這樣湊夠埋單」。

喪屍與槍手 是他也是你和我

當藝博會變成追求功利的戰場,人容易像喪屍受到感染,藝術反卻退場,麥影彤二形容很「理所當然」聯想起喪屍槍擊遊戲,所以創作遊戲《藝術生還者》。「我覺得理所當然應該要出現(以藝博會為背景的喪屍槍擊遊戲),但是它沒有,所以我就要把這個東西呈現出來。我覺得每個人心裏都有一個art fair的喪屍遊戲,但是不知道為什麼沒有在現實上出現。」可是誰是喪屍?誰是槍手?她說:「我要戴番個頭盔先,我也是其中一隻喪屍來的……我也是喪屍,你也是喪屍,大家一起被人射死。」槍手同樣可以是你,可以是我,也可以是其他人。

《藝術生還者》是她第一次以遊戲形式創作藝術。遊戲設計師Alan Kwan是她的好友,他曾跟她說:「他創作遊戲是想讓別人體驗,可能是一種思維,或者好像在看電影那樣,我覺得這是對遊戲的定義轉換,其實我也很有興趣的。」過往麥影彤二透過現成遊戲《模擬人生》創作「美好家園」畫作系列,但原來她並非遊戲愛好者,遊戲只是她創作的媒介。

結合AI 前作變奏「第二家園」

展覽中「第二家園」系列是「美好家園」系列的變奏,英文名稱由Home Sweet Home變成Home From Home,事緣3月大型藝博會期間,有記者誤稱作品為Home From Home,「然後我覺得這不就是我接下來這個系列的名字嗎?」英文俚語「home from home」的意思是在第二個地方也有家的感覺,「第二家園」系列利用AI結合「美好家園」系列的畫作和喪屍元素,微調後將影像分拆3截,交予3名淘寶畫家重新繪畫,跟「美好家園」系列的做法一樣。評價藝術家的本領不在畫功,是否也可適用於透過AI創作?

放在入口處有一段錄像作品《通往遊戲之門》,作品投影在一排排無塵室簾,充當歡迎橫幅。錄像本來是《藝術生還者》遊戲裏其中一幅畫,由AI產生,然後用另一個AI程式生成影片,經過剪接後變成錄像作品。「對於我來說,就像一個門口,就好像吸你進去那樣。我想了很久,其實在這個位置放不放,它概念上不是很強。」最後她還是考慮到觀眾整體體驗,而非單一獨立作品,「當整個空間是一個雕塑這樣處理」。

藝術生還者

日期:即日至6月22日 (周日至一休息)

時間:上午11:00至晚上7:00

地址:黃竹坑道54號萬事昌大廈26樓德薩畫廊

詳情:bit.ly/3wxNrVT

文:嚴嘉栢

設計:賴雋旼

編輯:謝秋瑜

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]