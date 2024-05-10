馬琼珠早幾年開始跟丈夫和女兒展開旅居生活，離港後失去湊女好幫手，整個家庭關係需重新磨合，她漸漸發現跟女兒較適合以平等關係相處，女兒在伊斯坦布爾給她買下的一條頸鏈最能作象徵。馬琼珠指出，大人很習慣找一些兒童活動給小朋友，自身卻不會樂在其中；她跟女兒則找到共同享受的時光—— 一起逛二手雜貨店、二手衫店和二手書店，在這些只有她倆共處的空間，不需要誰遷就誰。

那時候，他們旅居伊斯坦布爾，住在純真博物館附近，博物館周遭街道都是二手店。她跟女兒逛當地二手店時看上一條頸鏈，她考慮到經濟狀况而沒有買下，後來女兒跟爸爸到店舖買了那條頸鏈送給媽媽，訪問時馬琼珠一直繫着那條頸鏈。

剛奪得舞台劇獎最佳女主角（悲劇／正劇）的趙伊禕就讓女兒選擇物件，女兒選了一隻彼得兔公仔。那隻公仔是趙伊禕在女兒一個多月大時送給她，一直放在牀頭陪伴她睡覺。其實公仔已經破爛，其中一邊耳仔需要用針線縫起。儘管同樣的彼得兔公仔在百貨公司隨時都能買到，但是女兒堅持不用替換。

「我覺得的確幾似母女關係的，它（彼得兔公仔）因為時間流逝，可能有些破損、有些褪色，但是它依然需要留在這裏，我都會覺得長久。之後她不會想要一個新的，因為那個味道有溫暖的感覺，會一直陪伴着她，而我都會想一直陪伴着她。」趙伊禕說。

文：明報藝文部

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