明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

孤獨一人 王俊傑在梵高博物館

【明報專訊】荷蘭梵高博物館現正展出畫作The Starry Night，但並非梵高（1853-1890）所畫，而是已故加拿大籍畫家、曾在香港攻讀碩士的王俊傑（Matthew Wong，1984-2019）的致敬畫作。

王是自學畫家，在接觸繪畫數年間，透過複雜多變的技巧呈現強烈風格和情感，迅速獲得紐約畫廊青睞，於博物館舉行個展，甚至獲「現代梵高」之譽；卻不能忽略他埋首鑽研中西畫派、日畫三幅的熱情和鍛煉。他深受抑鬱症和發展障礙困擾，總渴望與他人連結，獲得接納。活着像持續的仗，而畫布便成了他最後的避風港。

走入位於阿姆斯特丹的梵高博物館，會見到一大塊告示板，上面寫着相對陌生的名字——Matthew Wong。不過仍有參觀者走入觀展，行了一會，才發現並非梵高本尊的館藏展。梵高博物館擁有全球最大批梵高畫作、草稿及書信館藏，亦收藏相關時期的畫家作品。門票長期爆滿，參觀者往往要早一個月網上預約。近年館方也展出其他當代藝術家的作品，與梵高並閱，從不同角度了解他的創作生涯，討論其藝術影響。館方現舉辦王俊傑回顧展Matthew Wong | Vincent van Gogh: Painting as a Last Resort，展出62件王氏作品，足足佔了3層展廳；還有6件梵高作品，兩人人生重疊眼前。

那麼，王俊傑是誰？他與香港有什麼故事呢？王俊傑於加拿大出生與接受教育，但由於父親是中國內地廠商，一家人不時加港兩邊走。從美國密歇根大學文化人類學學士畢業後，王俊傑來到香港，在香港城市大學修讀攝影碩士課程。他時常穿梭繁忙的窄街中街拍，鏡頭就像他的一層保護盾，讓他與陌生人保持安全距離下觀察城市。他曾說，按下快門就是他存活的證明。

中央圖書館加fb自學 日畫數幅

然而，他需要另一種媒介來安身於世，更實在、更重物質的素材。2011年，他在亞洲藝術文獻庫當實習生，獲得前往威尼斯雙年展的機會，當年香港館展出「蛙王」郭孟浩之作。浸淫在各地一流畫作之間，王俊傑第一次發現繪畫的力量，並靈光一閃地萌生一個念頭——他想畫畫。

27歲開始畫畫，不用想得太花巧，王俊傑鑽進了大家都能到達的兩個地方——銅鑼灣中央圖書館和facebook。回港後他天天埋首圖書館，細閱古今中外畫作。梵高博物館精挑的數張畫作，均可見王俊傑透過致敬形式，重新繪畫各現代派大師的畫作，從而練習和吸收他們的畫法、構圖。其中，美國抽象表達的先驅Joan Mitchell對他的影響尤其明顯；西方畫作之外，他亦熱愛明末清初畫家石濤、八大山人、現代大師吳冠中，以及香港1960年代起新水墨運動的作品。然後，facebook亦是他經常「出沒」之處。王氏在網上特別活躍，隔着屏幕以文字抒發己見，比現場即時回應自如得多，更能發揮幽默和道出感受。他加了很多自己欣賞的當代畫家為朋友，經常藉信息討論作品；但最重要是動手做，他持續每天早餐起便邊吃邊用筆、水彩畫畫或起稿，再畫入畫布裏去，高峰期每天能畫上3幅甚至5幅畫作。

筆觸用色 站巨人肩膀上

在王俊傑一眾學習對象中，梵高佔了重要席位。館方設置6個主題區域，對照兩人創作歷程和繪畫命題。王俊傑的奔放筆觸、厚重顏料及鮮活色彩，還有經常繪畫太陽、田野、鳥的主題，與梵高聯繫甚高。例如是三聯畫The Journey Home（2018），繪有和暖的太陽，光線以極飽和的色彩、一條一條放射出來。王俊傑亦多次表達熱愛梵高，並曾在香港個展的場刊中，找尋自己和對方筆觸相似之處。他似乎從梵高的個人經歷、內心糾結中找到共鳴與安慰。

王俊傑用色鮮豔剛烈，但又總反照出非常憂鬱的狀態。你有看過兒童插畫Where's Wally?，要讀者從茫茫人海中找出主角威利嗎？在現場近距離欣賞王俊傑的畫，在偌大山林、大海風景之中，有時好不容易才發現畫有一個人的形狀。「他」總是微小、孤獨，亦非安坐，很多時就晃着、站着，隔絕在這個奇想世界。王俊傑曾表達他從梵高身上看到一點共通，是兩人均未能在世間找到歸屬的感覺。

隔絕內心 畫畫為最後一着

王俊傑被診斷患有抑鬱症，以及自閉症、妥瑞症等發展和社交障礙，他曾提及「每天醒來就要面對魔鬼」。就如展覽的名字，畫布成為他「最後一着」，讓他安全、自由地遊蕩，表達內心世界。2016年，他跟家人搬到美加，希望紓緩徵狀，他也開始連結美國藝術市場的人脈。其畫作走上一個更大的舞台，在紐約畫廊Karma群展首次登場，旋即獲得關注；翌年一幅畫作獲Dallas Museum of Art收藏，並參與全球知名的藝術博覽會Frieze New York。2018年，他在Karma舉行的首個個展大獲好評，當中包括著名藝評人Jerry Saltz。然而，「成功」的滋味似乎沒有令他如期快樂，反而更焦慮，更怕在網上、藝圈場合表達所想，愈來愈收起自己。在人際關係上，他依然找不到平衡喘息和連結的空間，飽受長期精神困擾。2019年他結束自己生命，終年35歲。

See You on the Other Side（2019）預告了先到彼岸的他，中間被一大片留白相隔，左下畫有一隻火鳳凰。走在作品之間，發現他的畫作不時有這份割裂感覺。例如在Coming of Age Landscape（2018），畫面強烈拼貼（collage）的構圖，再以顏色鋒利地分開天與地。細心留意，他構圖上的橫線常常是不合水平、斜斜的。當然，這可能是畫法考量，「有機」的線條比直線有趣，但亦令我感到心癢癢，有一種危險、不舒服的投射。這就是他看到的世界嗎？透過這些畫，觀者莫名產生連結，彷彿有一點點凝望到對方痛苦。為了讓參觀者專心感受，3樓展廳只放了一幅作品Path to the Sea（2019），並把空間佈置成全深綠，光線幽暗，更在門口提醒大家保持安靜。這安排或因致哀，或因關顧到打開人的五感以沉浸作品，亦令我想到，尤其對自閉症患者或高敏人士來說，光線、聲音很易產生身心不適，這種環境可能更舒適。

從梵高、王俊傑到身邊每一人，我們無法真正地體會到另一個體的感受。但當我們都營造一個讓彼此都慢下來共感、同理的空間，或者人與人可以互相靠近一點。走出博物館回到香港後，我會記得嗎，我會由身邊做起嗎？

Matthew Wong | Vincent van Gogh: Painting as a Last Resort

日期：即日至9月1日

門票：22歐元（約184港元）

地址：Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam

網址：vangoghmuseum.nl/en

文：小東

設計：賴雋旼

編輯：林曉慧

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞