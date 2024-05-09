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seasonal picks：衣飾連結情感 鮮花表愛意 母親節禮物顯心思

【明報專訊】無論是初為人母，還是子女已長大成人，媽媽總是無私奉獻愛和關懷。母親節即將到來，是時候向媽媽表達愛意，根據她的性格、喜好或年紀，挑選一份合適的禮物，突顯你的心思。

享受珠寶樂趣

珠寶不僅是永恆的配飾，也承載着家族的傳承和回憶，代代相傳的珠寶正好代表母女之間的深厚情感和連結。母親可以將她珍藏已久的珠寶傳承給女兒，讓她感受到家族和愛的傳遞；同樣女兒也可以選擇一件新的珠寶送給母親，以表達對她的敬愛。Messika推出的My Twin珠寶系列，鑲有梨形切割鑽石或祖母綠式切割鑽石，透過不同造型鑽石形成鮮明對比。系列備有頸鏈、手鐲、戒指和耳環，可隨意配襯或疊戴，讓母女一同享受配搭珠寶的樂趣。●

親子裝上陣

對於新手媽媽而言，雖然每天均充滿挑戰，但也是一段充滿愛的時光。隨着角色轉變，大家不免對親子裝產生興趣，以互相呼應的打扮展現與寶貝的親密關係，也能反映媽媽的時尚風格。UNIQLO×Marimekko在今夏再度推出聯乘服飾，把典藏印花注入多款女裝、童裝及嬰兒單品，並用上清爽舒適的棉質及亞麻物料製成上衣、連身裙與半身裙，以及帽子、鞋子和袋，方便配搭各種親子造型，向外界展示對孩子的疼愛和重視。●

百搭粉紅手袋

過萬元的超級品牌手袋，其價值在於獨特設計與工藝，經得起時間考驗的設計，能夠成為母女共享的fashion item。Louis Vuitton的袋款便是一例，款式百變的monogram手袋更是經典的選擇。一款粉紅色Monogram Empreinte皮革的Nano Diane迷你手袋，柔和的色系同時適合成熟的媽媽或青春的女兒，配備可拆式和可調節長度肩帶，風格百搭易襯。為媽媽送上名牌手袋除了能逗她歡心，也能夠跟她分享衣櫥！●

清雅白瓷花瓶

喜愛佈置家居的媽媽，就像家中的藝術家，透過獨特眼光與創意，讓家中每個角落展現出獨特風格和個性，將居家環境變成美麗而溫馨的空間。大玩中式元素的Shanghai Tang與藝術家Long Di合作，推出限量發售的藝術系列，包括一款薑花圖案白瓷花瓶，予人清新脫俗感覺，既可視作珍貴收藏品，又可裝飾餐桌，當然還可以盛載鮮艷娟麗的花束。●

芬芳花藝組合

母親節送花雖然傳統，卻總能讓媽媽感受到被珍愛的感覺。花朵不僅代表美麗，也象徵母親無私奉獻和溫暖的愛。選擇鮮花時可考慮媽媽喜歡的花卉種類和顏色，還可以選擇混合不同種類的花朵，塑造出粉色主調的花束。Ellermann創作的The Lovey-Dovey花藝組合，用上層次鮮明的萬代蘭、玫瑰、紅掌、鐵線蓮、洋桔梗和檵木，看起來柔和溫馨。想把這份感覺留住？這款花藝組合還配有香氛蠟燭，讓一屋散發花香。●

浸浴珍寶禮盒

很多家庭主婦每天也忙着各種家務，忙碌過後當然需要一個me time來放鬆心情。常說溫暖的泡泡浴能紓緩心身，帶來療癒感覺，能洗去一天的疲憊。Lush特別為母親節推出浸浴珍寶禮盒，把9款浸浴產品收藏在可重複使用的鐵罐中，包括「醉人薰衣草汽泡彈」，以及散發甜美清新檸檬草和佛手柑香氣的「牛油果泡泡浴芭」， 讓媽媽在一片瀰漫香氣的空氣中「唞一唞」，換個心情再投入永遠做不完的家務之中。●

查詢： Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

Lush 3791 2131（海港城店）

Messika 3113 3292（海港城店）

Shanghai Tang 2918 1505 （太古廣場店）

UNIQLO 2577 5811（利舞臺店）

連卡佛 2118 2288（中環ifc）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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