brand focus：Ludovico Bruno以人性出發 大膽剪裁 革新時尚精神

Mordecai於2022年創辦,相信大部分人都對這個創立不久的品牌感到陌生,事實上Ludovico Bruno在時尚圈有着豐富的工作履歷,曾跟隨Thom Browne和Giambattista Valli,雖然他的設計風格跟兩人大相逕庭,不過卻深受他們啟發,Ludovico稱:「我們都有着清晰明確的願景,並堅持自己的理念。」

追求輕盈感覺 輕鬆自在

時裝圈有不少品牌的起源,都源於設計師在坊間找不到合適的衣服,因而決定自己做衫,對Ludovico而言,此舉不但讓他深受啟發,他認為這更是發掘喜歡同類服飾隱藏客群的好機會。在他的眼中,「Mordecai的顧客擁有活躍的生活方式,他們喜歡運動,喜歡外出、輕裝出行,而且總需要穿梭和適應任何場合,喜歡具有細節的服飾設計,但又不會太張揚」。因此他在設計服飾時,總會以功能和輕盈感作為考量,使其更適用於現代生活之中。舉例說,品牌的棉製羽絨服加入了連帽的設計,能提供保暖和防風功能;而由輕質羊毛製成的長外套,保暖之餘同時保持輕盈的感覺,穿上身不會讓人感到沉重。

「這些概念的靈感來自意大利作家Italo Calvino的著作Six Memos for the Next Millennium,當中提出了人類的新價值觀,講求輕便和準確;對我來說,這定義了鳥類和飛行的藝術。」Ludovico補充:「鳥兒總知道如何利用風和方向,輕鬆飛翔,Mordecai的設計便是追求這種輕盈的感覺,讓人感到輕鬆自在,就像一隻鳥在自由飛翔般毫不費力。同時這些設計也注重精確度,追求完美的剪裁和細節。」

大膽線條 精準剪裁

提起「精確」二字,Ludovico Bruno筆下的設計看似款式簡單,事實上當中卻融合了精準的輪廓剪裁,那些大膽的線條,亦予人深刻印象。「我認為輪廓是定義品牌辨識度的基礎,在Mordecai的設計中也至關重要。品牌所有單品的肩線、袖長等都用上相同的尺寸,我想創造能夠具力量而不隱藏身體的輪廓,雖然品牌服飾的尺寸『超大』,但它們總是貼合在腰部、手腕、腳踝處,就像一個8字的形狀。」

「自信舒適衣服就像老朋友」

品牌的另一特色在於超越季節、文化的界限,將運動服飾、工裝服飾、街頭服飾,甚至formal wear融合在一起,展現出一種革新的時尚精神。「我總是以人性為出發點,思考人類生活的方式,並對舊有規則提出質疑。」Ludovico舉例說:「冬天時,人們並不會總去滑雪;夏天時,人們亦不會總是去海邊。有時候你不但需要一件保暖的衣服,也可能因為不同氣候環境,同時需要具備防風和防雨的衣服,或是在潮濕的天氣,需要透氣的衣物。」他認為服裝並非只關於裝飾外觀,而是需要講求實用和時尚,「我的哲學是,品牌要做出讓任何人、在任何場合都能穿著的衣服。設計尤其着重可穿度,它們舒適耐穿,就像穿上制服一樣令人感到自信」。他說:「歸根結柢,衣櫥中那件讓你穿得感到自信和舒適的衣服,總會吸引你一遍又一遍穿上它,就像老朋友一樣和你在一起。」●

文:劉詩言

編輯:陳淑安

