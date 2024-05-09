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showcase：回歸時裝基本 着眼外觀輪廓 加入實驗設計

【明報專訊】Loewe創意總監Jonathan Anderson從各式藝術中汲取靈感，已成為每季的指定動作，為原本極具設計感的系列錦上添花。但來到二○二四春夏季度，Jonathan Anderson卻稱「要將時裝回歸到基本線條」，這是否意味今季的Loewe要向易穿易襯的市場需求低頭？

巨型大頭針當衫扣 充滿戲劇效果

Loewe創意總監Jonathan Anderson於2024春夏系列開宗明義要將時裝回歸到基本線條，還要着眼於外觀輪廓，將不同部分的配搭和比例改變，讓人從遠觀再到近觀，將細節放大來研究。系列雖以基本服裝為基礎，卻會加入具概念的實驗式設計。剪裁聚焦於服裝的視覺亮點，例如系列中的一個基本造型——長度遮蓋臀部的收身西裝外套，襯以超高腰的直腳長褲，營造極其修長的誇張比例。系列的其他前衛筆觸，就是質感強烈的針織粗冷無袖篷罩，或是貼身半透視連身裙裝，兩者如不同質感的腸衣包裹全身；晚裝的胸前或裙裝的腰間飾以巨型大頭針當衫扣，均充滿強烈的戲劇效果。帶出對比廓形的闊身套頭粗冷毛衣，襯以超高腰直腳長褲；或附有polo恤衫領的V領上衣，襯以單邊長裙襬的縐褶荷葉邊短裙等，都是可穿度高而不失玩味的造型。

與Lynda Benglis合作 首飾添藝術氣息

此外，Loewe再度與藝術家Lynda Benglis合作，時裝騷現場放置了她的巨型青銅雕塑，是脫胎自其Elephant Necklace的黏土雕塑系列，巨大的黏土外形如扭曲擠壓成形態生動的條狀。Lynda Benglis自1990年代初開始用黏土創作，並將黏土物料的運用操作比喻為跳舞。她亦以此概念，參與製作系列的首飾，為原本設計感強烈的系列增添抽象的藝術氣息。●

文：溫兆明

模特兒：Marina C（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Carol Hui

editor's pick：玩味水果袋款 賞心悅目

Loewe於2022秋冬季推出的袋款Squeeze，以柔軟光滑皮革製作，袋身和開口位置的縐褶做工精美，並配上donut形鏈條孭帶。手袋名字稱為Squeeze，因為手挽部分具彈性能提供擠壓的手感，令手袋甚具玩味。品牌為今個夏日推出的Paula's Ibiza系列，當中的Squeeze手袋（$61,550）變得更加可愛，分別有黃、綠、紅3色，加上珠飾刺繡如熱帶水果的鮮艷顏色和花紋，絕對是賞心悅目的夏日配飾。●

查詢：Loewe 2522 0996（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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