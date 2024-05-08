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時裝工藝國：印度快樂時裝 展現釘珠刺繡美學

【明報專訊】除了意大利，印度亦是全球重要的時裝工藝國。剛宣布退休的Dries Van Noten在設計中用到的不少釘珠刺繡布料，也是由印度製造。現居巴黎的印度時裝設計師Manish Arora，便善用故鄉的華麗工藝，成為首個參加巴黎時裝周和在2016年榮獲Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur勳章的首位印度時裝設計師。現於美國阿特蘭城SCAD FASH Museum of Fashion + Film舉行的Manish Arora: Life Is Beautiful（A），是他的首個個人回顧展，由博物館創意總監Rafael Brauer Gomes任策展人，呈現工藝與快樂時裝的結合。

由荷李活到寶萊塢，都可以看到Manish Arora的作品，Priyanka Chopra、Lady Gaga、Rihanna和Nicki Minaj（B）等都是其擁躉。場內展出合共超過百多件作品，展現不少印度傳統元素如神衹作品（C），亦有例如將釘珠及刺繡化為糖果的玩味設計（D）。設計師善用印度的七彩美學，帶來工藝時裝多元文化的一面。●

Manish Arora: Life Is Beautiful

日期：即日至8月18日

地點：1600 Peachtree St. NW Atlanta, GA 30309

網址︰https://www.scadfash.org

文：Dawn Hung （mr.misterdawn@gmail.com

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