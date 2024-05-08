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近距離觀賞時裝工藝 高訂服飾盛載意大利文化

【明報專訊】意大利品牌Dolce & Gabbana於2012年7月開展了以Alta Moda為名的女裝高級訂做服企劃，並於同期推出Alta Gioielleria高級珠寶腕表系列，其後在2015年擴展到男裝Alta Sartoria。意大利文alta跟英文altar（神壇）一字同樣源於拉丁文中的altus一字，即高/高級的意思。這些以Alta命名的高級系列就如法國的Haute Couture高級訂做時裝一樣，只有少數人有機會看到真身。以米蘭Palazzo Reale作為首站的From the Heart to the Hands: Dolce & Gabbana世界巡迴展，便提供機會讓大眾近距離欣賞過去10多年的品牌極致之作。

「自立門戶」發表Alta系列

在時裝電視劇The New Look中，Coco Chanel被問及什麼是Haute Couture時曾這樣回應："The high-quality fabrics. The highest of fashion, really. It takes 366 hours minimum to create it. The best of the best." 但除了法國時裝品牌以外，不少意大利品牌如Giorgio Armani Privé、Atelier Versace、Valentino、Fendi，又或是來自荷蘭的Viktor & Rolf和Iris van Herpen，甚至中東品牌如Ashi Studio等，都跟大隊「歸順」法國高級訂製和時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）成為會員，並到巴黎參加Haute Couture時裝周。像Dolce & Gabbana這樣不跟隨巴黎，而「自立門戶」發表Alta系列的，絕對是當中少數。

整個Alta陣營，以取之意大利還之於意大利為依歸，以意大利的人文文化如建築、工藝、藝術等為靈感，以時裝服飾作為意大利文化的載體；一方面讚揚當地傳統工藝例如玻璃工藝，另一方面亦有融入NFT或研發於鑽石布料印上圖案的新技術，不是純粹復興古老工藝。筆者曾分別在2021年和2022年到威尼斯及西西里Siracusa觀看Alta系列發布，到後台看作品真身，Domenico Dolce更親自導賞，讓人看到服裝如何與意大利文化結合。這種難得的近距離觀賞體驗，現在都能在米蘭博物館Palazzo Reale體驗得到。

歌劇融入文化展區

這個展覽原定在2020年舉行，但因為疫情延期至今年。展覽由Denver Art Museum前策展人Florence Müller策劃，她也曾設計Dior:From Paris to the World和Yves Saint Laurent:The Retrospective等多個時裝展。除了入口及梯間展出多位數碼藝術家如Felice Limosani的Le Mani dell'Umanità和Quayola的Jardin #U1-1等作品的展區外，整個展覽共分為11個主題空間。Alta系列本身以地理為依歸，在米蘭、Palermo、Napoli等意大利城巿發布，各系列各自結合當地文化景觀和特色。展覽則換個角度，將不同系列的展品重新納入到各個意大利文化展題，如歌劇、Il Gattopardo《氣蓋山河》及西西里傳統等，更容易讓對品牌、Alta系列及各城文化沒有太深認識的觀眾理解。到訪時，場內bellissimo（意大利文，即非常美麗的意思）的讚歎聲不絕於耳，可見展覽能與大家連結，讓大家感受到意大利文化之美。●

From the Heart to the Hands: Dolce & Gabbana

日期︰即日至7月31日

地點︰Piazza del Duomo, 12 - Milano

網址︰https://milano.dolcegabbanaexhibition.com

文：Dawn Hung （mr.misterdawn@gmail.com

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕工藝 Manish Arora Dolce Gabbana 高訂時裝 意大利 回顧展 Alta Moda

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