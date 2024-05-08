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Watch News：以樂隊命名的腕表

【明報專訊】在40年的演藝生涯中，搖滾樂隊Bon Jovi在全球賣出超過1.3億張唱片，主音Jon Bon Jovi（左圖）一直以搖滾明星、慈善家和社會運動家等身分活躍各個領域。最近他與Jaquet Droz合作，親自參與以樂隊命名的Tourbillon Skelet Red Gold - Bon Jovi腕表的製作。

Bon Jovi 在世界巡迴演唱會中手戴腕表，慶祝樂團40周年的演藝生涯。腕表採用41毫米紅金表殼（中、右圖），鏤空表盤設計，機芯透過經黑色PVD處理的線條狀橋板複雜的幾何結構與表殼相連，呈現如網狀的現代感設計。12時位置陀飛輪恍如懸浮半空，設於手工製作的大型白金銘牌正下方，兩翼向外展開，中間是一把匕首，底下是刻有「40標誌」的心臟，紀念成團40周年。時針和分針放置在腕表「心臟」處，蘊含象徵意義，代表時間與靈魂、心靈與思想之間的連結。

原創標誌以手工雕刻及拋光而成，張開的翅膀為手工雕刻的純金，雙翼下方，緞面、拋光和磨砂表面自然流暢地結合，最上方的銘牌鐫刻樂團名稱。標誌的字體為樂團專屬，需以手工製作才能重現其高度、深度、間距及角度。●

查詢：2117 0000（三寶）

文：張曉冬

相關字詞﹕Jaquet Droz Bon Jovi

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