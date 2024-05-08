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重新詮釋1959年款式 腕表中央動力儲備 轉動時光

【明報專訊】現時大家談起腕表，總會以品牌名稱和系列分辨，但在早期腕表界，不少腕表也是以家庭式生產零件，再由其他工匠組裝而成，未有確切的品牌概念，更沒有系統化的系列設計。好像早在1832年已於瑞士Saint-Imier成立的Longines，早期亦是由收集工匠零件組裝腕表開始，後來才逐漸建立統一廠房集合製表工匠，直至1954年，才推出首個獲註冊專利的腕表系列Conquest。今年是系列面世70周年，品牌特別推出獨一無二的設計誌慶！

Longines在1954年首次推出的Longines Conquest ref. 9001腕表，採用35毫米直徑表殼，配搭自動上鏈機械機芯Calibre 19AS，底蓋鑲有透明琺瑯的浮雕章，是首個獲得瑞士伯爾尼聯邦知識產權局專利保護的Longines系列名稱。5年後，Conquest Automatic ref. 9028腕表面世，35毫米直徑表殼配搭自動上鏈機芯Calibre 292，是首次在表盤中央轉盤上設有動力儲備指示。到1984年系列面世30周年，推出了33毫米直徑的Conquest VHP ref. 4952.腕表，搭載品牌首枚超高精準度（VHP）石英機芯Calibre 276 V.H.P.，5年的走時誤差只在1分鐘內，比傳統石英機芯精準度高出5至10倍。到10年前推出Conquest Heritage ref. L1.611.6.70.4腕表，採用呼應原版的35毫米直徑設計，配搭自動上鏈機芯Calibre 633.5，紀念系列面世60周年。

獨一無二設計

Conquest系列從一開始，便具有自動上鏈和防水功能，象徵征服挑戰的精神，一直與運動有着密不可分的關係。今次系列70周年，品牌重新詮釋1959年推出的中央轉盤動力儲備設計，推出新款Conquest Heritage中央動力儲備腕表。獨特的表盤中央雙旋轉盤動力儲備設計由品牌研發並獨家使用，為腕表界獨一無二設計，動力儲備標記設在中央盤上，上端較闊呈指揮棒狀，配合另一個帶有64小時刻度的外圍轉盤，顯示腕表的剩餘運行時間。佩戴者可通過旋轉表冠或手腕運動為腕表上鏈，刻度轉盤會隨動力儲備增加而旋轉。表盤刻度的變化，帶來時間流逝的詩意效果。

腕表備有3種顏色表盤，分別為香檳、煤灰及全黑色。表盤邊緣鑲有12個黃金色、玫瑰金色或銀色的立體切面時標，並以精細圓形坑紋串連，襯托外圍的分鐘刻度，貫徹系列環形線條的設計特徵。腕表另一特點是置於12時位置的日期窗，飾有梯形邊框。以摩天大樓風格設計並與時標顏色相同的時針和分針，均塗上Super-LumiNova夜光塗層。腕表配搭品牌獨家L896.5全新機芯，透過透明螺旋式底蓋可見機芯運作。自動上鏈機芯配備矽游絲和一系列創新組件，防磁性能達ISO 764標準的10倍，非常可靠。表身採用全新設計的38毫米精鋼表殼，不同位置分別以磨砂和拋光處理，並配以兩面均經過防反射處理的藍寶石水晶表面。表耳也經過人體工學重新設計，令佩戴時更加舒適，分別提供黑色或灰色皮帶選擇。

HydroConquest詮釋水底冒險

Conquest系列有一個兄弟，就是2007年首度亮相的HydroConquest。顧名思義，系列靈感源自水上運動世界，詮釋水底冒險的精神。繼去年推出41毫米款式後，今年HydroConquest GMT推出43毫米款，防水30巴（300米），搭載單向旋轉陶瓷表圈、旋入式表冠和螺旋式底蓋。精鋼表款採用交錯拋光和磨砂處理，表殼內藏品牌獨家L844.5 GMT機芯，動力儲備長達72小時，搭載矽游絲和採用非磁性材料製作的組件。這款機芯對抗磁場的能力同樣超越ISO 764標準10倍以上，確保腕表不受日常磁場影響。

新表提供黑色、藍色和綠色表盤選擇，6時和9時位置時標以圓形呈現，12時位置則採用三角形設計，加上Super-LumiNova塗層，方便在水底和黑暗環境讀時。日期窗設於3時位置，箭頭形狀的GMT指針與表盤的刻度色彩呼應。表圈上的24小時刻度以兩種色調呈現，標誌白天和夜晚的流轉。新表搭配精鋼H形鏈帶或藍色、黑色橡膠表帶。所有鏈帶均配備具微調功能的雙安全摺扣。品牌為Conquest和HydroConquest的自動腕表配備使用矽游絲的先進機芯，這種材質不僅輕巧且耐磨蝕，且不受正常溫度變化與磁場的影響。其獨特性能提升腕表的精準度與使用壽命，品牌亦為腕表提供5年保修服務。

Kate Winslet演繹優雅長方形表

對於女士來說，最熟悉的Longines腕表應該是DolceVita系列。去年推出的Mini DolceVita支線叫好叫座，今年再有新款，以獨家設計的雙圈真皮表帶配襯系列標誌長方形表殼。新款Nappa真皮雙圈表帶有多種顏色選擇，長形表帶設計讓表帶能包圍表身繞過手腕一圈。表帶上的小孔以熱壓方式印上1至6的編號，設計源自馬鞍固定馬鐙的馬韁繩，呼應品牌緊扣的馬術世界。系列所有腕表均採用精鋼長方形表殼，尺寸為21.5毫米×29毫米，配備高精度L178石英機芯，備有6個版本選擇。

其中3款配搭採用琺瑯工藝的銀色長方形羅馬表盤設計，浮雕花紋帶有扭索效果的微妙幾何圖案，配搭羅馬數字時標和藍色精鋼指針，方形小秒盤位於6時位置，可選擇經典黑色、蜜糖啡色（配象牙色縫線）或桃紅色Nappa皮革雙圈表帶。蜜糖啡色及桃紅色兩款的表殼兩側鑲有38顆頂級Wesselton鑽石。另外3款則配搭圓形銀色磨砂Cosmo表盤，白色啞光時標分隔外部方形部分和內部圓形部分，6時位置設圓形啞光白色小秒盤。主表盤印有羅馬數字時標，搭配藍色精鋼指針，與表盤色調形成鮮明對比。此款式配搭櫻桃紅色、焦糖橙色或湖水綠色Nappa皮帶，均為無鑽款式。Longines亦特別找來品牌形象大使Kate Winslet，在美麗的海岸背景下，拍攝一輯極富電影感的廣告照片，突顯設計的優雅與純粹。●

查詢：2757 0318

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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