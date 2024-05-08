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Food & Beverage

廚房說書人：國宴與否體現在禮儀和排場，而非食物

【明報文章】日本首相岸田文雄訪美，拜登以國宴款待，比起5個月前習近平訪美，只獲工作午餐招待，明顯親疏有別。事實上，美國對國宴一向比較吝嗇，只向政治盟友提供，拜登任內至今，只擺過5次，分別款待法國、韓國、印度、澳洲，以及今次日本的政治領袖。

美國只向政治盟友提供國宴

讀者或會想，岸田就有「食神」，有國宴可吃，可以吃餐好。那麼今次他吃了些什麼？前菜是三文魚，伴牛油果、西柚、蘿蔔、青瓜及炸紫蘇葉；主菜是熟成肉眼扒，伴小甜椒、羊肚菌、蠶豆，配麻油沙巴翁汁；甜品是海鹽焦糖開心果蛋糕，伴櫻桃雪糕及覆盆子，配抹茶朱古力醬碎。

那上次宴請習近平，又吃些什麼？前菜是香草芝士雲吞，配雅枝竹脆片；主菜是龍蒿烤雞，配香料飯、烤西蘭花、抱子甘藍菜；甜點是杏仁蛋白霜餅，配葡萄醬、果仁糖奶油糖霜。讀者會發現，兩者的食物其實相差不大。西方的宴客跟中國人很不同，我們宴客，愈是貴客，菜式愈隆重，起碼要有幾道見得人的大菜；若菜式普普通通，甚至只是家常小炒，那就代表主人家有心冷待。

我以前也寫過，1980年代，中英就香港前途談判，期間某次會後中方宴請，菜式十分普通，例如吃雞吃鴨吃魚，不是全雞全鴨全魚，而是雞腿鴨塊魚塊，再加三絲、炒菜、豆苗湯之類，外間從中便意會到，會議談得不好，談判陷入僵局，結果惹來人心惶惶，後來更爆發了「九月港元風暴」。相比起來，美英的官式宴請，無論是國宴與否，菜式都十分普通，簡單3至4道菜，且食材近乎千篇一律，頭盤是沙律或魚或龍蝦；主菜美國通常吃牛，而英國則吃羊；至於甜品，在美國算是變化較多一環，而英國甚至只是水果奉客。

把國家文化元素注入宴中

那麼在美英，國宴不國宴又有什麼分別？答案在於排場和儀式。以美國為例，國宴貴在心思，把貴賓其國家的文化元素注入宴中，作為敬客之道。以今次款待岸田為例，先談菜式，頭盤靈感來自日本的加州卷；主菜配日本料理常見的小甜椒，以及亞洲風味的麻油汁；至於甜品，除了用日式抹茶作醬外，還以日本國花櫻花作裝飾。

除了菜式外，宴會廳的會場佈置才是重點，當中反映主人家巧思。今次主題是「慶祝春天」，象徵兩國間的友誼。花園裏展示兩國花卉，包括甜豌豆、牡丹和繡球花。餐桌上也出現了玻璃蝴蝶和絲綢蝴蝶。但重點是地板，讓客人看起來好像在一個長滿睡蓮和櫻花的錦鯉池上行走。櫻花、錦鯉，以及裝飾裏見到的扇子等，都是滲入今次國宴中的日本元素。

為了體現國宴的隆重和體面，國宴其實還有一套標準的禮儀（protocol），有機會再向讀者介紹。●

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）

[Food & Beverage]

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