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Food & Beverage

「鹿仔」強調水源概念 將Single Malt帶到全世界

【明報專訊】我人生第一杯Single Malt Whisky（單一純麥威士忌），是「鹿仔」Glenfiddich。事實上，「鹿仔」正是第一家將Single Malt由英國帶到全世界的酒廠，也是全世界最好賣的Single Malt。早前來到蘇格蘭Speyside，自然要探訪這位「老朋友」。

Glenfiddich意謂「鹿之谷」，酒廠正是位於Dufftown的谷地，風景優美，酒廠本身的環境也很漂亮，雖然同樣是家族式經營，但不像Glenfarclas那種老派；雖然同樣是世界級品牌，但又不似The Macallan那種派頭，感覺像一位打扮講究、態度親切的英式紳士，整個酒廠環境優雅，就是在酒廠不同位置「打卡」，都會花上不少時間。

品嘗4款15年cask strength

Glenfiddich酒廠導賞團有兩種，其一是普通版，一人價錢為25英鎊（約245港元），行程約1.5小時，內容跟其他威士忌酒廠大同小異，說說歷史、看看製作過程等；有趣的是另一種，名為Glenfiddich Solera: Deconstructed Tour，除了一般的行程內容外，還可以品嘗4款15年的cask strength，即直接從酒桶抽取威士忌裝瓶，而最特別的環節是可以自行調和一瓶威士忌帶走，所以雖然價值75英鎊（約735港元），但2.5小時的行程可說是物有所值。

酒廠的小店同樣令人流連忘返，有不少威士忌相關精品可以選購，小巧的有以釀過威士忌的木桶製成的鎖匙扣，而用鹿角造的盛杯器具則很有氣勢；其中不少訪客都喜歡的，是鹿骨做的鞋抽，精緻又實用。店內也有Hand-filled可以購買，15年cask strength，售價為160英鎊（約1569港元），比普通「鹿仔」15年貴不少，但勝在酒廠限定。

如果到了Glenfiddich酒廠，不妨也到旁邊的Balvenie酒廠參觀，是同一集團的品牌，不過廠房環境就差得遠，Balvenie真的只是一所釀酒的工廠而已，而其附設商店也毋須多留，僅是一間小房間，當中也沒有什麼特別商品。Balvenie的酒廠Tour價值75鎊（約735港元），我沒參加過，無從評價，但他們的酒卻屬佳品，其雪莉桶可媲美The Macallan，我也很喜歡他們的Port cask finish，將來有機會再談。

三角柱狀酒樽代表水、空氣、麥芽

說回Glenfiddich，品牌創辦人William Grant原本是Dufftown另一間酒廠Mortlach的員工，在1886年萌生自立門戶的念頭，但沒有很多資金，於是在7個兒子及2個女兒的協助下，一家人一磚一瓦地築起酒廠，然後在翌年聖誕節釀造出第一滴Glenfiddich威士忌，並開設了現在舉世知名的威士忌界巨擘William Grant & Sons公司。

第一支裝瓶出產的Glenfiddich，要到了1909年才開賣，但還未正式售出前，一個早上已有180個查詢，大家都對這個新品牌充滿期望，結果「鹿仔」也沒讓人失望。發展蓬勃的Glenfiddich在1914年已打算進軍英國以外的市場，但兩次世界大戰拖延了他們的步伐，在1917年更被迫關廠，要到2年後才恢復生產。

很多酒友最初也是在機場的免稅店接觸到「鹿仔」，其實品牌打「國際線」也有悠久歷史，早在1963年，Glenfiddich便積極向海外推銷其Single Malt，其中一個力推的噱頭是「出處」，例如強調他們以酒廠附近清澈的Robbie Dhu Spring為水源，以現今的行銷手法而言是基本和普遍，但在當時來說卻十分新穎。而Glenfiddich強調水源的概念，或者在1957年其經典三角柱狀酒樽誕生時已露端倪，因為三隻角分別代表了水、空氣及麥芽，三位一體代表品牌懷着匠人精神釀製精品威士忌。順帶一提，設計這三角瓶的是著名德國設計師Hans Schleger，他另一些經典設計現時仍然流通，例如是英國巴士站的圓圈加一橫的標誌。

一手包辦發麥蒸餾儲藏裝瓶

說到Glenfiddich，自然不得不再次介紹何謂Single Malt，很多初入門的酒友會給「單一純麥」（或稱「單一麥芽」）這個譯名誤導，以為重點在純粹用麥來釀製，其實「單一」是指單一酒廠，「純麥」即是用的穀物是麥芽；如果也是同一酒廠，但用的穀物不只麥芽，就會稱為Single Grain。相對的就是Blended Malt，就是調和了不同酒廠的麥芽威士忌，例如Chivas、響等。Glenfiddich不只是「單一」地用自家酒廠的威士忌，甚至其他工序也一手包辦，這在蘇格蘭酒廠非常罕見，從發麥、蒸餾、儲藏、裝瓶都不假外求，甚至自設製桶師，專人製作適合釀酒的酒桶。其蒸餾法也值得一提，Glenfiddich是蘇格蘭餘下3家仍沿用直火蒸餾的酒廠，另外兩家是Glenfarclas和Springbank，至於直火蒸餾的優缺點，就麻煩參看之前介紹Glenfarclas的文章，在此不贅了。（參考文章：https://shorturl.at/pvTW5）

「鹿仔」平易近人的風格，絕對是威士忌新手的不二之選，假如你未接觸過Single Malt，若嘗到Glenfiddich典型的啤梨、乾果等甜美，肯定會「入坑」，然後向他們的Grand Series、Project XX，甚至是矜貴的Archive Collection繼續發掘下去。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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[Food & Beverage]

相關字詞﹕蘇格蘭 直火蒸餾 威士忌 單一麥芽 單一純麥 酒廠 純麥

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