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Happy PaMa 教得樂 第500期

Happy Pa Ma

超人DadDad：0至3歲親子閱讀策略（上）

【明報專訊】每個嬰孩天生也喜歡爸爸媽媽的聲音，爸媽為孩子作親子共讀，即使他們還未能完全了解故事的內容，但也很喜歡爸爸媽媽說故事，他們會開始關注繪本內的圖畫，而且有一些繪本的場景與生活的場景很接近，所以，孩子可以結合繪本內的圖像和爸爸媽媽的聲音，建立對圖畫和詞彙的理解，從而擴展他們對語音的知覺及故事情節的理解，透過繪本可以初步接觸書面語。

用聲音變化吸引孩子

0至3個月：這個階段的幼兒，只能短暫地觀看繪本的某一些畫面，如果他們感到開心，會握着爸爸媽媽的手；如失去興趣，他們會以哭聲表達自己的煩躁。這個階段的孩子，很容易被周圍的事物或聲音吸引，將視線移開。要與孩子繪本共讀，首先要找一個舒適、安靜及光線充足的地方，選擇的繪本，可以多些圖畫，爸爸媽媽可以用溫柔的聲音，將繪本的內容讀給孩子聽。通過爸媽聲音的變化，吸引孩子，並且透過一些小玩具，如布偶娃娃，讓寶寶覺得更有趣。

讓孩子注意圖畫 家長口述故事

3至6個月：這段時期，孩子的視線能夠跟隨爸爸媽媽在書中所指出的圖案，有短暫觀察的時間。他們的肢體靈活程度增強，喜歡觸摸圖書，會用手抓圖書。當孩子不願意繼續的時候，會以哭的形式提出抗議，又或者將整個身體挺直，要求停止閱讀。家長可以每次為孩子作3至5分鐘親子共讀，並且盡量安排在孩子熟悉的地方閱讀。每次閱讀，可以從孩子熟悉或者喜歡的繪本開始，可繼續使用第一個階段讀過的書。盡量讓孩子注意圖畫，家長口述故事內容，用聲音吸引孩子，爸爸媽媽可以握着孩子的手一起翻書。家長亦可選擇玩具書，例如絨布書，或者有各種動物或人物的繪本。

將書放在玩的地方

6至9個月：這個時候，孩子看到的視覺畫面已經很清晰，他們有接近成人的視覺能力，而且專注的時間亦增加，不過這個時間稍有不留神，他們就會將書放入口中，他們亦喜歡將書翻來翻去，或者拍打書本，甚至將書掉到地上，這個階段各種書都有不同程度的「損傷」。孩子遇到喜歡或者熟悉的畫面會有反應，例如露出笑容，發出「𠵱𠵱呀呀」的聲音，家長可以每次為孩子作5分鐘親子共讀，每次可閱讀2本書，並且有固定的親子閱讀時間；爸媽亦可以安排自由閱讀時間，將書放在固定的地方，讓孩子可以爬去拿取繪本，這個時候，孩子已經有自己熟悉及喜愛的繪本，家長可以引導和鼓勵孩子自行閱讀，同時亦可以將書和玩具放在孩子玩的地方，讓閱讀成為他們日常生活的一部分。

其他階段的親子閱讀策略，下回待續。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第500期]

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