家庭有教：S.I.G.啟發孩子英語潛能（二）

將家長期望內化為個人抱負

一、配合期望的支持

父母的期望對孩子的身分認同影響深遠。當父母顯示對學習英語的重視，並提供相應支持，如一起參與英語活動、鼓勵孩子與「英文人」交流，孩子將感受到學習英語的重要，並將家長的期望內化成為個人的抱負。家長支持孩子形成一個正向的「雙語身分」，讓他們認為學習英語是增強能力、擴展自我的一部分。有機會的話，家長不妨與孩子多留意各式各樣的國際交流活動或文化節慶等活動（例如：國際七人欖球賽），親子一同看電視英語台節目，找機會與來自不同背景的人交流等。豐富的英語文化和多樣化體驗，可讓孩子自然地將英語視為自己「好學生」身分的一部分。

二、強調英語的實用

家長不妨從孩子的興趣和未來的成長發展着手，說明英語對認識世界的重要，並在未來社會上有更多的機會，投身自己的志向和發展。這有助於孩子理解學習英語的具體益處，從而提高他們對學習英語的投入和熱情。

三、培養對英語的興趣

家長透過有趣的英語活動，如玩英文紙牌遊戲、看英文電影（或卡通）、讀英文書籍等，引導孩子享受學習英語的過程。當孩子發現學習英語不僅限於書本知識，而是可以用來享受娛樂或與人交流時，學習的動力自然提升。

由香港教育大學兒童與家庭科學中心鍾杰華教授帶領的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習，以提升小學生對英語學習的動機和能力。獲賽馬會和教育界支持，計劃已經出版不同的小學習遊戲和教材，並將延伸至2028/29學年！有興趣了解更多，可瀏覽網址：eduhk.hk/jcrise

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第500期]