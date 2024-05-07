明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第500期

Happy Pa Ma

讀書時節：追尋一本書的誕生

【明報專訊】我在學校的圖書館服務，為孩子經營「閱讀的溫暖小窩」，常常辦理各種和書相關的活動。在眾多項目之中，最讓孩子期待的，是「一本書的誕生」閱讀文化交流團。我們除了帶學生逛書店、去圖書館，還會帶着學生到訪出版社，訪問作者和編輯，了解書籍出版的工作。交流團還有一個特別的環節，就是大伙兒一起到印刷廠，在生產線上看印刷和釘裝，看看一本本圖書是怎樣「生」出來的。回頭看來，籌辦活動的初心，就是想讓小朋友知道，他們平常翻着看的書，是經過很多人努力和付出，才來到他的書桌上的，每一本都值得我們珍而重之。

縱觀出版職位、工序

我想起這久違了的「一本書的誕生」之旅，也不妨帶學生讀讀《一本書的誕生》吧！簡言之，這是一本說「書是怎麼來的」童書，順序向小讀者展示書籍如何由作者腦海裏的一個想法，最後來到我們手上。孩子讀着讀着，即使一如平日看故事書這般，把原因、經過和結果讀一遍，卻會發現，成書過程的關卡和工序很多，走一趟圖書誕生的過程，原來並不簡單。另外，如果請小讀者數一下書中的「登場人物」，每個人物都有其代表的工作崗位，人數之多也肯定出乎他們的意料，想來，也算是一種生涯規劃教育。

小朋友都上過作文課，甚至很多小朋友也喜歡創作圖文小書，過一把小作家癮，有些甚至有寫一本書的願望。他們大概都知道，作者是成書理所當然的靈魂人物。《一本書的誕生》帶小讀者去追尋作家完成了初稿之後的故事。孩子們可能比較容易明白，作者的文字和構思進入出版流程，會經編輯、美術總監、設計師和畫家等處理；也不難理解出版團隊中，出版人和銷售總監等，會就各自負責的範疇提出專業意見和修訂。那麼，什麼是「打稿」？什麼是「藍紙」？書籍專業的製作和印刷是怎麼樣的呢？版權總監是幹什麼的？一本書還能有多國語言？也有不同制式的電子版本，那是如何做到的呢？一本好書，印好就好了，市場部還要做什麼工作呢？

珍惜書本 尊敬文化

這本色彩明艷的繪本，書中角色，尤其作者、編輯和設計師3人，他們常常在完成一個任務，向成功多走一步的時候，便跑出來狂歡起舞，這種快樂讀者能感同身受，大概真的是克服步步考驗，才值得如此雀躍。就這樣，《一本書的誕生》帶着我們經歷一本書從零到有的過程，當中有很多人的勞動與汗水，心力與付出，夢想與期望。於小朋友而言，最重要的收穫不止「識書」，更是「惜書」——對書籍的敬重，對文化的崇敬——珍惜擁有的東西。

我第一次翻到這本書時，忍不住問編輯小姐：怎麼要把它做得這麼大本？敬業樂業的她說：「當然了！一本書的誕生是大事，當然要弄得大一點了！」也沒錯！每一本書的誕生，都是想法的實踐、意念的成真，然後，再緩緩地降落到讀者手上的一段奇妙旅程啊！

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第500期]

相關字詞﹕親子筆陣 倫雅文 讀書時節

上 / 下一篇新聞