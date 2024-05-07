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Happy PaMa 教得樂 第500期

Happy Pa Ma

DIY：母親節送上貼心禮物 自製環保餐具套 與媽媽齊「走塑」

【明報專訊】「走塑」啦！自從「走塑」新措施實行後，不少上班一族的媽媽，吃外賣時都會自備餐具。母親節快到，乖仔乖女當然不會「走數」，一於自製靚靚環保餐具套給媽媽「傍身」，讓她吃飯時都想起乖寶寶！

文：顏燕雯

小模特兒：王承喆、王玥童

示範：Miss Yoyo@嵐天教室

今個母親節，我們一同DIY餐具套送給媽媽，所需材料簡單，大部分均可在手工用品店找到。不同年紀的小朋友亦可選擇做簡易的黏貼版本或高階的針線版本，不過使用針線和熨斗時，記得要有大人陪伴和協助啊！

◆材料：

手工布料、自動黏貼膠紙（粗、幼）、針線、剪刀、尺子、熨斗（朱安妮攝）

◆製作方法：（圖）

(1)剪出一塊長35厘米，闊29厘米的布塊。

(2)在29厘米的兩方，分別內摺1厘米，再用熨斗壓實。

(3)在35厘米的兩方，一方內摺10厘米，另一方內摺4.5厘米，再用熨斗壓實。

(4)兩條1厘米的摺邊再向裏面摺一次，熨壓，完成後見圖。

(5)年紀較小的小朋友，可用幼身自動黏貼膠紙，把闊邊其中一方貼合好；能夠操作針線的小朋友，可在成人陪同下，以針線縫緊闊邊左右兩方的摺合位。

(6)用粗身自動黏貼膠紙貼在另一方的闊邊之上。

(7)餐具放進套子中，把餐具套捲起來，查看可摺合多少次，再於適當位置貼上另一條粗身自動黏貼膠紙。

(8)最後可在餐具套貼上貼紙裝飾。

[Happy PaMa 教得樂 第500期]

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