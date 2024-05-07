明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第500期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：媽媽心中小天使

【明報專訊】聯合國人口基金會早前發布資料顯示，香港生育率全球包尾，事實上，我身邊不少事業型的女性朋友，就算結婚，都選擇「不育」，連香港家庭計劃指導會都說，「無孩」家庭將成主流。

充滿正能量：條條大道通羅馬

不過，今期封面故事主角林碧儀（Maggie）卻徹底顛覆這個主流觀念，在商界任職公關高層，從小到大都是學霸的她，同時是5孩之母，據她所說，每個孩子都是自己計劃之內，無一個是「意外」製造。「唯一意外，是本來我打算每兩年生一個，因為想小朋友的年齡相近些，較容易相處。但無奈生完阿女（第3個）之後，經歷了兩次小產，於是相隔4年才生第4個」。

在這個年頭，生5個孩子已經夠矚目，難得Maggie更大方公開，4子1女都有特殊教育需要（SEN），更在facebook開設「五個SEN孩的媽媽」專頁，令她的故事，加倍搶眼球。記者最欣賞的是，這位公關界能手，不單在職場表現出高EQ，做媽媽，也是充滿正能量，面對膝下5個非一般的子女，她非但沒有半點怨言，更形容5個孩子都是她心目中的小天使，是她生命中最寶貴的禮物。

聽Maggie說，她經常收到「滿江紅」的成績表，換了一般家長，極可能會「發癲」，但她卻很看得開，抱着條條大道通羅馬的信念，便覺得沒有什麼大不了，那就不會為自己增添壓力，亦不會帶來親子間的張力。這種豁達，實在很值得一眾媽媽學習！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第500期]

上 / 下一篇新聞