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「海賊王」神還原烈陽號 逾2萬珍藏破世界紀錄

【明報專訊】由日本人氣漫畫家尾田榮一郎繪畫的One Piece（港譯《海賊王》），其健力士世界紀錄的全球最多紀念品收藏者同樣居於香港，今年30多歲的林兆豐（路飛）憑着他的20,125件收藏，在2021年打破舊有的5656件紀錄，獲官方認證為新的紀錄保持者。為了展示他的珍藏，路飛特別租用工廈單位，並參照原作中主角們的海盜船烈陽號的甲板及船員房間佈置。面對這2萬多件收藏品（現已超過3萬），很難想像路飛如何能夠完成點算清單及安排核實。「起初我真的不知道如何着手，幸好有鄧sir（Matthew）提點，他知道我想以收藏品的系列作單位，但他認為不太可行，因為同一系列的玩具放得太分散，點算及核實時便要四圍走，會花費很多時間」，他說Matthew建議先將單位劃分為多個區域，當中再按櫃分配編號，這樣便能較快地記錄收藏品及拍照，同時亦更易為每件收藏品編排序號，讓認證官更快完成核實。不過始終藏量較多，路飛說他邀請的兩名認證官前後用了5日才完成核實。

問他為何有動力成為世界第一？路飛說中學時已透過學校訂閱的報紙專欄，知道有玩具收藏家申請健力士世界紀錄；其次是以往曾有親戚認為他儲玩具比打機更無謂，因為後者還有機會成為賽事冠軍。路飛並不認同這想法，他認為收藏玩具都可以成為世一，更帶出正面影響；再加上當時有了小朋友，他與太太Crystal都希望可讓兒子明白縱然現實有很多掣肘，但只要堅持也可成功，於是他們便決定申請健力士世界紀錄。最令人感動的是，路飛的太太並非《海賊王》迷，但他也全力支持丈夫圓夢，不單陪他四出搜尋缺失的藏品，還幫助他為收藏品影相及製作清單，相比起成為世一收藏家，路飛太太的舉動足以讓路飛成為不少玩具收藏者心中的世一。●

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