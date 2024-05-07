「海賊王」神還原烈陽號 逾2萬珍藏破世界紀錄

【明報專訊】由日本人氣漫畫家尾田榮一郎繪畫的One Piece（港譯《海賊王》），其健力士世界紀錄的全球最多紀念品收藏者同樣居於香港，今年30多歲的林兆豐（路飛）憑着他的20,125件收藏，在2021年打破舊有的5656件紀錄，獲官方認證為新的紀錄保持者。為了展示他的珍藏，路飛特別租用工廈單位，並參照原作中主角們的海盜船烈陽號的甲板及船員房間佈置。面對這2萬多件收藏品（現已超過3萬），很難想像路飛如何能夠完成點算清單及安排核實。「起初我真的不知道如何着手，幸好有鄧sir（Matthew）提點，他知道我想以收藏品的系列作單位，但他認為不太可行，因為同一系列的玩具放得太分散，點算及核實時便要四圍走，會花費很多時間」，他說Matthew建議先將單位劃分為多個區域，當中再按櫃分配編號，這樣便能較快地記錄收藏品及拍照，同時亦更易為每件收藏品編排序號，讓認證官更快完成核實。不過始終藏量較多，路飛說他邀請的兩名認證官前後用了5日才完成核實。