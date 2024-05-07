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旅遊

深圳「黑珍珠」台州菜 888人民幣食勻招牌菜

【明報專訊】近年深圳匯聚多家在「黑珍珠」（內地餐飲指南，類似米芝蓮餐飲指南）上榜的精緻中菜餐廳，吸引不少香港老饕專程北上搵食。早前記者與友人北上，品嘗備受港人追捧的「黑珍珠」台州菜餐廳新榮記。由於朋友說「小紅書」上廣傳新榮記有特別禮物送給到餐廳慶生的客人，記者特別探個究竟。

預約排足1個月 walk-in「百無」

話說深圳新榮記的預約長期緊張，記者便足足預約了1個月。難道不能walk-in入座？非也。記者曾試過即場入座，卻發現大部分招牌菜式已售罄，幾乎「叫乜無乜」；加上新榮記平日只預留小量座位給街客，建議大家提早預訂座位及招牌菜。到了訂位日的前一天，餐廳會致電確認，記者提及會為朋友慶生，餐廳表示會送上生日美食。

等了1個月，記者和友人再次踏進深圳福田平安金融中心的新榮記。餐廳環境雅致，甫坐下，店員即端上餐前點心和時令水果。點心是餐廳著名的杏仁餅，類似杏仁脆片的餅食，薄脆兼帶牛油香，味道偏甜；水果有大粒甜美的藍莓，青提子大顆無核，果肉細膩，清甜爽口。接着店員推介二人可選「大廳經典招牌套餐」，可一次過以小分量嘗到多道招牌菜。每位收費888元（人民幣，下同），較香港的新榮記相宜得多（大家還記得幾年前香港新榮記開張時，一萬元一條的東海野生黃魚吧）。

帶魚一口酥、紅酒鵝肝和嗆拌時蔬等前菜上桌。帶魚一口酥採用上海熏魚做法，無骨帶魚肉經脆炸後，吸盡醬汁後仍然香脆，魚肉香滑鮮美；紅酒鵝肝帶紅酒香，嗆拌時蔬爽脆開胃。帶魚一口酥也可換成招牌菜黃金脆帶魚，後者金黃香脆，肉味清鮮，但就魚骨較多。

壽星獲贈「笑蛋」長壽麵

頭盤是馳名的脆皮妙齡鴿。小型乳鴿呈帶光澤的紅茶色，據說餐廳採用10多日大的乳鴿，肉嫩，香而不膻，一口咬下，徐徐流下清甜肉汁，忍不住「骨都吮埋」。緊接是薺菜鯰魚蒸餃和薺菜花膠黃魚羹。前者魚肉大塊飽滿，後者湯羹稠密，花膠偏爽，魚香四溢。

主菜是從東海捕獲的䱽魚，採用一魚兩食做法：魚肉炸成天麩羅，魚頭和魚尾採用家燒製法。天麩羅炸漿薄脆，醬汁有潮式蒜蓉醋的風味，即時提升魚味。家燒魚頭和魚尾滑嫩，濃汁不膩，伴以煙韌的台州手打年糕，非常好吃。另一款主菜是台州著名小食沙蒜燒豆麵，沙蒜是像海葵般的海產，入口像厚身珊瑚蚌，帶嚼勁，配上Q彈如薯粉般的豆麵吸盡香濃醬汁，鮮而冶味，必試。

由於訂位時已表示為慶生午宴，餐廳便為壽星送上長壽麵！別以為這只是一碗普通陽春麵，巨型湯碗盛載有龍蝦熬成的湯底、寬麵條、煠時菜和荷包蛋，蛋上還用海草弄成一個微笑模樣（右圖），非常可愛。龍蝦湯底足料，香而不過鹹，鮮美，難怪這麼多人在小紅書上分享！餐廳還送上迷你花籃和手寫卡，店員見朋友喜歡杏仁餅，還額外多送杏仁餅和專用的手提袋！

最後套餐甜品為自製雪糕，分別有紅薯（番薯）、薑汁和牛油果味；記者認為薑汁屬必試之選，入口先有薑的鮮香，慢慢滲出薑辣，餘韻留下淡淡微辣，層次豐富。整個午餐，記者選了二人套餐，加2杯甘蔓茶、外帶4個酥皮叉燒包，花了1960元。餐廳不設加一及不收外賣餐盒費用，之前提到的餐前小吃，水果、長壽麵、迷你生日花籃均由店家送贈，記者認為以此價錢能嘗到多道新榮記的招牌名菜，加上環境舒適、服務細心，確實令記者親身體驗到內地高端餐飲的細緻一面。●

新榮記（深圳）

地址：深圳市福田區福田街道福安社區 益田路5033號平安金融中心N805

查詢：（86 755）2868 1277、2868 1778

文：陳麗斯

相關字詞﹕台州 內地旅遊 飲食 深圳餐廳 深圳美食 深圳 黑珍珠

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