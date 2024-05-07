淺水灣露台餐廳美食謝親恩

在母親節（5月12日）當日推出限定「星期日早午自助餐」，主打的海鮮拼盤包括阿拉斯加帝王蟹腳、日式鮮鮑、蒸扇貝等，另外還有香煎鵝肝配法國佩里戈爾黑松露汁和紅莓醬、西班牙黑毛豬火腿等美饌。賣相精緻的甜品選擇亦豐富，有橙酒梳乎厘、即製班㦸，可滿足愛吃甜的媽媽。

而母親節下午茶將於明日至5月12日推出，各款滋味美點會以傳統3層架盛載，開胃鹹點有阿拉斯加蟹肉配醃青瓜，瑞士煙熏三文魚及魚子醬與山葵；甜點分別有黑朱古力配士多啤梨慕絲配紅莓脆餅，鮮香芒果與椰子啫喱等，每款造型獨特搶眼，方便媽媽打完卡後放上群組放閃。●

母親節星期日早午自助餐

供應日期：5月12日

價錢：成人每位$1088、3至11歲小童每位$658；另加一

訂座網址：sevn.ly/xJFIAbr3

母親節下午茶

供應日期：明日至5月12日

價錢：每位$398、兩位$788，另可加$160配Ruinart指定香檳1杯或$210/2杯；另加一

訂座網址：sevn.ly/xfD9EO94

地址：香港淺水灣道109號

查詢：2292 2822

整理：周群雄

[飲食]