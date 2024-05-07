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飲食

澳門精緻扒房 炭燒T骨扒交織紅橡木熏香

【明報專訊】澳門美食如雲，水蟹粥、葡國菜、自助餐、米芝蓮星級餐廳，應有盡有。到澳門，沒想過鋸扒吧？不過，記者今次介紹的澳門新濠天地御膳扒房，值得一試。扒房剛開業，室內裝潢雅致，當夜幕低垂，掛於大廳中央的串串燈光徐徐亮起，營造出舒適的用膳氛圍，無論是情侶拍拖，還是三五知己來品嘗美食，一樣啱feel。

走進御膳扒房（The Tasting Room Prime Steak & Grill），確實有一種奢華精緻的氣氛，連帶予人一種高消費感覺。打開餐牌，雖不能以價格親民來形容，但絕對沒有「拒人於千里」的感覺，可供3至4人分量的晚市套餐（2888澳門幣）有牛肉他他、香焗蟹餅、湯品、T骨牛扒及甜品，酒店級的扒房，連加一，每人算起來不到800元，如此環境服務及食物質素，餐廳的性價比吸引，要知道香港的高級酒店扒房，每位也要過千元。

採用美國靚牛 熟成28日肉味更濃

餐廳由新濠天地行政總廚林德文（Samuel）主理，主打炭燒熟成牛扒，客人可從餐牌挑選來自不同農場的牛肉，Samuel表示最初選料時亦花了很大的工夫，他記得由去年5、6月左右開始試吃來自不同產地、品種、農場、部位的牛肉，他笑說：「最高紀錄是1日試8個品牌，食到連發夢都夢到！」最後敲定美國牛肉，「覺得（質素）略勝一籌，肉味濃一點」。客人現時可挑選來自美國不同農場的牛肉，當中有3家特別受歡迎，其中一家是Snake River Farms（SRF），它擁有55年歷史，品牌網站更聲稱他們是美國和牛飼養的先鋒，早於1980年代尾，創辦人Robert Rebholtz Sr.已開始飼養和牛，現時餐廳採用最高等級金標級的美國和牛，油花均稱，富牛肉味。另一家為St. Helen's Farm，以頂級黑安格斯牛肉為主打，肉味比和牛更濃郁。還有來自加州Brawley的Brandt農場，多年來只專注於單一品種Holstein，以自家種植的紫花苜蓿等餵飼牛，品質高，肉味香。

餐廳內的所有牛肉均會熟成，令肉味更濃郁，風味更佳。經Samuel團隊反覆測試熟成不同日數、方法，最後認為熟成28日的風味最佳。現時大部分牛肉採用乾式熟成，極小部分使用濕式熟成，前者主要將牛肉放進熟成櫃，維持4℃和70%至80%的濕度，慢慢熟成；後者則將牛肉以真空袋密封，置入0℃至4℃雪櫃熟成，「乾式和濕式基本風味相若，不過濕式會腍些，乾式濃味些」。

1200克T骨扒 食勻西冷、牛柳

採訪當日，Samuel將每件重達1200克、已乾式熟成28日的Brandt頂級厚切T骨牛扒燒烤，他說這款牛扒很受歡迎，因為一條骨分別有西冷及牛柳兩個部位。他先把T骨牛扒用鹽簡單調味，放進西班牙木炭烤箱，以300℃至350℃高溫燒烤約7至10分鐘，肉面燒出坑紋後，加入美國紅橡木煙熏牛扒。「紅橡木的油脂强，燒出很大煙，那煙味與濃郁的肉味很夾。」接着放進焗爐以130℃焗20至25分鐘，再於50℃櫃內15至20分鐘靜置降溫，中心的肉汁慢慢散佈整塊牛扒變得juicy，炮製出medium rare（約三成熟）牛扒。現場還會用溫度計量度肉內的溫度，確保達到54℃至56℃的三成熟溫度。每塊1200克的牛扒足足花了40分鐘以上才算完成，不過慢工出細貨，肉帶熏香微脆，愈咀嚼愈有肉香。西冷肉嫩，牛柳爽口，看你喜歡哪種口味了。此外，還可額外點選配菜，記者愛香口炸物，最喜歡炸薯條，薯仔味濃好吃；而忌廉波菜和炸牛肚亦不錯。

他他、龍蝦湯出色 生日送火焰雪山

炭燒牛扒之外，牛肉他他亦做得相當出色。牛柳粒、manchego芝士和雞蛋黃等拌勻，放在脆薄的自家製天然酵母烤酸種麵包片上，伴醃青瓜及珍珠洋葱，牛肉柔軟，帶雞蛋芝士香，醃青瓜和珍珠洋葱的酸甜為牛肉減膩。而每間扒房都少不得的海鮮名物——焗蟹餅亦是熱門招牌菜，將蟹肉、自家製檸檬蛋黃醬、茴香、刁草、少許麵包糠等拌勻，再灑上麵包糠，焗至金黃色，香草和配料能提升蟹肉的鮮甜度。龍蝦忌廉湯則用上波士頓龍蝦，取肉後，將龍蝦頭、焗香的龍蝦殼、洋葱等材料爆香，加水、番茄，熬2至3小時。龍蝦肉則煠至約五成熟，再兜勻牛油，以碗盛載，注入龍蝦湯，一入口，湯味濃，就像把整隻龍蝦的鮮味濃縮在湯裏。順帶一提，慶生的客人可獲贈火焰雪山，他們以海綿蛋糕包裹自家製果乾雪糕，再覆蓋唧花蛋白霜成「雪山」，侍應在客人面前將冧酒淋在蛋白霜後點火，非常IG-able！●

御膳扒房

（The Tasting Room Prime Steak & Grill）

地址：澳門路氹連貫公路新濠天地頤居3樓

網址：shorturl.at/bemnJ

註：只供應晚市，逢周一休息；另加一；以港元付款與澳門幣同價

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕熟成牛肉 新濠天地 扒房 鋸扒 澳門

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