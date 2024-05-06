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健康

保健運動：8招日日練 強肌增柔軟度

【明報專訊】保健運動能減低膝退化風險。我們需要準備好身體，以便每一步不單可以「省力」 還可以「卸力」。所以保膝運動不止健膝，更是全面健身，是剛柔並重、手足互動。運動強化膝關節及整個下肢肌肉的力量和穩定度，更要求良好姿勢及訓練腰背和上肢的協調。透過8套漸進式運動，有效地增加長者步行速度及30秒起坐次數。

■整個運動計劃重點是

1.提升腰背及下肢柔軟度（運動一至四）

2.加強下肢大肌肉力量及促進手腳協調（運動五至八）

3.步態訓練：走路時手臂擺動，從慢走到快走，每天15至20分鐘，慢慢變成一個不假思索的模式

運動一：左右轉腰，至腰背有拉緊感覺

運動二：交疊坐拉筋，至臀部有拉緊感覺

運動三：單腳屈膝向後，盡量將腳跟踢至臀部。換邊再做

運動四：弓箭步拉筋，至小腿後面有拉緊感覺。換邊再做

運動五：左右交叉提膝

運動六：摸膝蓋，摸小腿

運動七：雙手上下開合

運動八：斬木，伸手由右上至左下，再由左上至右下

■運動一及三：

動作維持5秒，重複10次為1組，共做3組，每天練習1次

■運動二及四：

動作維持10秒，左右重複各做3組，每天練習1次

■運動五至八：

動作練習30秒，每天1次

如對運動有疑問，應先諮詢註冊物理治療師。詳情可參考影片t.ly/7r6lg

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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