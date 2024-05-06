醫路同行：立體定位放射治療前列腺癌 時間大減

傳統放射治療常見副作用包括因直腸和膀胱受到輻射劑量影響而引起大便出血和膀胱發炎。然而，隨影像技術進步，利用SBRT作前列腺癌治療的副作用已顯著減輕。例如，透過控制膀胱容量可以減少膀胱發炎，而在放射治療前使用水凝膠注射技術，將前列腺與直腸分隔，則可以有效減少大便出血的風險。

MR-Linac提高放射精確度

此外，使用磁力共振直線加速器（MR-Linac）能進一步提高放射治療的精確度，更準確地定位前列腺，從而減少直腸和膀胱的輻射劑量。MR-Linac利用清晰影像技術，在治療前精確地對準前列腺，並根據前列腺每日位置變化作劑量調整，有效減少副作用。近年針對前列腺癌電療的MIRAGE研究已證實，使用MR-Linac技術可以進一步降低治療副作用。

然而，並非所有前列腺癌患者都適合接受SBRT治療。對於前列腺體積較大或有嚴重前列腺增生的患者，由於SBRT的高劑量可能引起前列腺腫脹，而導致排尿困難，這種情况可能需要先接受荷爾蒙治療或配合藥物治療，以減少前列腺腫脹。此外，對於控制膀胱容量或大便排泄配合不理想的患者，可能更適合接受20次的分次放射治療（hypofractionation）。

中藥緩解副作用

在接受放射治療期間或治療後，患者可能會出現小便不暢、小便頻繁或腹瀉等副作用。這時，中藥清熱解毒、健脾止瀉等方法可以有效緩解這些副作用。此外，對於需要配合荷爾蒙治療的患者，中醫的補腎養陰清熱方法同樣可以有效紓緩由荷爾蒙藥物引起的身體疲倦、潮熱徵狀及性功能障礙等不適。

綜上所述，SBRT結合MR-Linac技術在前列腺癌治療中展現出高效率和低副作用的優勢。然而，每個患者的具體情况不同，是否適合使用SBRT或MR-Linac技術，需與主診醫生詳細討論。同時，適當的中西醫結合治療方法除了可以有效治療疾病，亦能提高患者生活質量。隨着技術不斷成熟和獲得更多數據的支持，未來有望進一步減少SBRT的治療次數，從目前5次縮減到3次，甚至1次。

文︰蘇子謙（香港中文大學醫院臨牀腫瘤科專科醫生）

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